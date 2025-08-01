SinyallerBölümler
Qi Bin Liao

XAUUSD01

Qi Bin Liao
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 400 USD karşılığında kopyalayın
0%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
362
Kârla kapanan işlemler:
215 (59.39%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (40.61%)
En iyi işlem:
2 569.00 USD
En kötü işlem:
-1 925.71 USD
Brüt kâr:
50 354.32 USD (621 424 pips)
Brüt zarar:
-40 470.29 USD (229 797 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (7 690.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 690.89 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
19.07%
Maks. mevduat yükü:
168.91%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.71
Alış işlemleri:
250 (69.06%)
Satış işlemleri:
112 (30.94%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
27.30 USD
Ortalama kâr:
234.21 USD
Ortalama zarar:
-275.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 115.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 063.55 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 590.97 USD
Maksimum:
13 826.58 USD (108.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
70.00% (6 394.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.cn 353
BTCUSD.cn 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.cn 10K
BTCUSD.cn -193
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.cn 17K
BTCUSD.cn 374K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 569.00 USD
En kötü işlem: -1 926 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +7 690.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 115.50 USD

QQ:315535721

黄金日内波段交易，单单带止损止盈！请按照手数比例0.5倍跟随即可！当天硬亏损风控资金1000美金以内，永不亏损加仓，只有盈利加仓动作，盈利无上限，风控层面采用物理层面隔离，2个账户，一个作为备用资金内转账户，一个作为交易资金账户，每次周转资金只用1500美金，其中500美金作为保证金形式的存在，避免触碰平台50%的强制平仓线,请放心跟随即可，感谢信任与支持！！！

İnceleme yok
