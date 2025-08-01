- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
362
Kârla kapanan işlemler:
215 (59.39%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (40.61%)
En iyi işlem:
2 569.00 USD
En kötü işlem:
-1 925.71 USD
Brüt kâr:
50 354.32 USD (621 424 pips)
Brüt zarar:
-40 470.29 USD (229 797 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (7 690.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 690.89 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
19.07%
Maks. mevduat yükü:
168.91%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.71
Alış işlemleri:
250 (69.06%)
Satış işlemleri:
112 (30.94%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
27.30 USD
Ortalama kâr:
234.21 USD
Ortalama zarar:
-275.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 115.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 063.55 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 590.97 USD
Maksimum:
13 826.58 USD (108.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
70.00% (6 394.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|353
|BTCUSD.cn
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.cn
|10K
|BTCUSD.cn
|-193
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.cn
|17K
|BTCUSD.cn
|374K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 569.00 USD
En kötü işlem: -1 926 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +7 690.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 115.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
QQ:315535721
黄金日内波段交易，单单带止损止盈！请按照手数比例0.5倍跟随即可！当天硬亏损风控资金1000美金以内，永不亏损加仓，只有盈利加仓动作，盈利无上限，风控层面采用物理层面隔离，2个账户，一个作为备用资金内转账户，一个作为交易资金账户，每次周转资金只用1500美金，其中500美金作为保证金形式的存在，避免触碰平台50%的强制平仓线,请放心跟随即可，感谢信任与支持！！！
