SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Argus
Raymisel Delgado Ogando

Argus

Raymisel Delgado Ogando
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Darwinex-Live-2
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 982
Kârla kapanan işlemler:
1 674 (56.13%)
Zararla kapanan işlemler:
1 308 (43.86%)
En iyi işlem:
128.28 USD
En kötü işlem:
-166.50 USD
Brüt kâr:
9 990.81 USD (422 930 pips)
Brüt zarar:
-7 761.79 USD (377 073 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (2 056.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 056.11 USD (53)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
38.12%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
579
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
1 736 (58.22%)
Satış işlemleri:
1 246 (41.78%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
5.97 USD
Ortalama zarar:
-5.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-263.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-373.35 USD (16)
Aylık büyüme:
2.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 543.27 USD
Maksimum:
1 786.89 USD (1.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.78% (1 786.89 USD)
Varlığa göre:
1.47% (1 498.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 196
USDJPY 188
EURCAD 173
EURAUD 166
EURJPY 161
EURUSD 151
USDCAD 135
NZDJPY 131
CHFJPY 130
AUDUSD 120
GBPNZD 119
GBPAUD 116
GBPUSD 115
NZDCAD 112
USDCHF 112
GBPCHF 101
EURGBP 92
EURNZD 83
NZDCHF 78
GBPCAD 77
EURCHF 58
AUDJPY 57
CADJPY 54
AUDCAD 53
AUDCHF 50
NZDUSD 43
CADCHF 43
AUDNZD 35
NDX 26
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 83
USDJPY 544
EURCAD 21
EURAUD -373
EURJPY 520
EURUSD 185
USDCAD 108
NZDJPY 351
CHFJPY 360
AUDUSD 12
GBPNZD 156
GBPAUD -153
GBPUSD 152
NZDCAD 15
USDCHF -58
GBPCHF -58
EURGBP -27
EURNZD 127
NZDCHF -272
GBPCAD -214
EURCHF 119
AUDJPY 382
CADJPY 554
AUDCAD -201
AUDCHF -78
NZDUSD 120
CADCHF 65
AUDNZD 7
NDX -155
XAUUSD -62
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 2.5K
USDJPY 3.9K
EURCAD 865
EURAUD -11K
EURJPY 25K
EURUSD 8.5K
USDCAD 8.4K
NZDJPY 8.3K
CHFJPY 6.6K
AUDUSD -1.2K
GBPNZD 2.5K
GBPAUD -19K
GBPUSD 9.4K
NZDCAD 3.5K
USDCHF -1.8K
GBPCHF 2.2K
EURGBP -345
EURNZD 7.9K
NZDCHF -3.7K
GBPCAD 4.2K
EURCHF 4K
AUDJPY 11K
CADJPY 8.6K
AUDCAD -3.7K
AUDCHF -3.6K
NZDUSD -1.3K
CADCHF 2.7K
AUDNZD -6.7K
NDX -15K
XAUUSD -6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +128.28 USD
En kötü işlem: -167 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +2 056.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -263.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.08 01:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 05:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 03:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 15:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Argus
Ayda 500 USD
2%
0
0
USD
102K
USD
10
100%
2 982
56%
100%
1.28
0.75
USD
2%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.