- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 264
Kârla kapanan işlemler:
2 268 (69.48%)
Zararla kapanan işlemler:
996 (30.51%)
En iyi işlem:
376.76 EUR
En kötü işlem:
-177.98 EUR
Brüt kâr:
18 878.78 EUR (36 910 321 pips)
Brüt zarar:
-12 766.90 EUR (39 024 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (292.79 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
414.35 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
94.53%
Maks. mevduat yükü:
1.47%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
291
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.28
Alış işlemleri:
1 594 (48.84%)
Satış işlemleri:
1 670 (51.16%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
1.87 EUR
Ortalama kâr:
8.32 EUR
Ortalama zarar:
-12.82 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-139.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-608.34 EUR (6)
Aylık büyüme:
6.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
972.87 EUR (2.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.96% (972.87 EUR)
Varlığa göre:
6.10% (1 957.83 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3264
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-2.1M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +376.76 EUR
En kötü işlem: -178 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +292.79 EUR
Maksimum ardışık zarar: -139.40 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
16%
0
0
USD
USD
56K
EUR
EUR
9
100%
3 264
69%
95%
1.47
1.87
EUR
EUR
6%
1:500