Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live2 0.00 × 1 FBS-Real-4 0.00 × 1 MYFX-US07-Live 0.00 × 27 ForexTimeFXTM-Pro 0.00 × 17 AxiTrader-US03-Live 0.00 × 10 TTCM-Live 0.00 × 3 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 10 FXDD-MT4 Live Server 0.00 × 5 Pepperstone-Edge04 0.00 × 17 SimpleFX-DemoUK 0.00 × 6 MYFXMarkets-US03-Live 0.00 × 6 Tickmill-Live 0.00 × 4 Coinexx-Live 0.00 × 1 XMTrading-Real 34 0.00 × 1 XMGlobal-Real 35 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.03 × 110 ICMarkets-Live09 0.03 × 99 ICMarkets-Live08 0.10 × 10 ICMarkets-Live18 0.10 × 10 GoMarkets-Real 2 0.10 × 124 ViproMarkets-Live 0.13 × 23 Pepperstone-Edge03 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live06 0.17 × 6 ICMarkets-Live16 0.20 × 15 FBS-Real-7 0.30 × 27 85 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya