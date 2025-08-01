- Büyüme
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
87 (90.62%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (9.38%)
En iyi işlem:
17.09 USD
En kötü işlem:
-2.28 USD
Brüt kâr:
199.93 USD (13 683 pips)
Brüt zarar:
-12.95 USD (1 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (135.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.68 USD (56)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
41.37%
Maks. mevduat yükü:
32.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
41.83
Alış işlemleri:
55 (57.29%)
Satış işlemleri:
41 (42.71%)
Kâr faktörü:
15.44
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
2.30 USD
Ortalama zarar:
-1.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.47 USD (2)
Aylık büyüme:
75.02%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.27 USD
Maksimum:
4.47 USD (1.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.18% (4.45 USD)
Varlığa göre:
45.06% (114.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|25
|GBPJPY
|15
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|12
|CHFJPY
|9
|AUDUSD
|5
|EURJPY
|3
|NZDJPY
|3
|NZDUSD
|3
|CADJPY
|2
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|55
|GBPJPY
|25
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|21
|CHFJPY
|41
|AUDUSD
|8
|EURJPY
|3
|NZDJPY
|7
|NZDUSD
|-4
|CADJPY
|1
|USDCAD
|0
|USDCHF
|2
|AUDCAD
|0
|AUDJPY
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|4.2K
|GBPJPY
|2.9K
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|995
|CHFJPY
|2.4K
|AUDUSD
|386
|EURJPY
|-24
|NZDJPY
|339
|NZDUSD
|-130
|CADJPY
|189
|USDCAD
|14
|USDCHF
|82
|AUDCAD
|3
|AUDJPY
|152
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.09 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +135.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 27
|
ForexTimeFXTM-Pro
|0.00 × 17
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 10
|
TTCM-Live
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 10
|
FXDD-MT4 Live Server
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 17
|
SimpleFX-DemoUK
|0.00 × 6
|
MYFXMarkets-US03-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.03 × 110
|
ICMarkets-Live09
|0.03 × 99
|
ICMarkets-Live08
|0.10 × 10
|
ICMarkets-Live18
|0.10 × 10
|
GoMarkets-Real 2
|0.10 × 124
|
ViproMarkets-Live
|0.13 × 23
|
Pepperstone-Edge03
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.20 × 15
|
FBS-Real-7
|0.30 × 27
