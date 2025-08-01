SinyallerBölümler
Olga Liliana Clemente

Treasure Gold AI

Olga Liliana Clemente
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
64 (83.11%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (16.88%)
En iyi işlem:
63.71 USD
En kötü işlem:
-80.00 USD
Brüt kâr:
574.72 USD (13 819 pips)
Brüt zarar:
-403.17 USD (10 927 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (134.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.59 USD (20)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
2.64%
Maks. mevduat yükü:
5.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
39 (50.65%)
Satış işlemleri:
38 (49.35%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
8.98 USD
Ortalama zarar:
-31.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-70.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.44%
Yıllık tahmin:
-17.47%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.21 USD
Maksimum:
117.74 USD (17.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.88% (117.56 USD)
Varlığa göre:
11.89% (78.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 51
AUDCAD.r 11
USDCAD.r 10
AUDNZD.r 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 76
AUDCAD.r 124
USDCAD.r 25
AUDNZD.r -54
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 3.3K
AUDCAD.r 1.3K
USDCAD.r -126
AUDNZD.r -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.71 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +134.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Product
https://www.mql5.com/en/market/product/145816
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.58% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 16:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.08% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 18:08
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.48% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
