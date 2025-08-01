SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pip Collector
Ryan Averell Tan

Pip Collector

Ryan Averell Tan
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
FusionMarkets-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
273 (54.81%)
Zararla kapanan işlemler:
225 (45.18%)
En iyi işlem:
30.95 USD
En kötü işlem:
-32.15 USD
Brüt kâr:
545.91 USD (50 392 pips)
Brüt zarar:
-565.95 USD (54 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (16.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.39 USD (6)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
74.73%
Maks. mevduat yükü:
8.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
244 (49.00%)
Satış işlemleri:
254 (51.00%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
-2.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.27 USD (3)
Aylık büyüme:
-3.63%
Yıllık tahmin:
-44.01%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.53 USD
Maksimum:
88.49 USD (21.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.63% (88.34 USD)
Varlığa göre:
2.03% (38.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 82
GBPAUD 49
USDCAD 44
GBPCAD 37
USDCHF 33
EURCAD 32
EURGBP 27
EURAUD 23
GBPJPY 21
GBPCHF 16
GBPNZD 16
AUDCHF 16
GBPUSD 16
NZDCAD 13
EURCHF 11
CADCHF 11
AUDUSD 11
EURJPY 10
EURUSD 10
CHFJPY 6
USDJPY 6
AUDNZD 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 14
GBPAUD -11
USDCAD 8
GBPCAD -28
USDCHF -5
EURCAD -31
EURGBP 13
EURAUD -32
GBPJPY 7
GBPCHF -28
GBPNZD 6
AUDCHF 3
GBPUSD -4
NZDCAD 17
EURCHF 6
CADCHF 2
AUDUSD 13
EURJPY 11
EURUSD -1
CHFJPY 0
USDJPY 16
AUDNZD 0
NZDUSD 3
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.8K
GBPAUD -1.9K
USDCAD 1.3K
GBPCAD -2.4K
USDCHF -317
EURCAD -2.6K
EURGBP 1.1K
EURAUD -3K
GBPJPY -2.7K
GBPCHF -1.9K
GBPNZD 1.3K
AUDCHF 226
GBPUSD -1
NZDCAD 1.1K
EURCHF 555
CADCHF 248
AUDUSD 1K
EURJPY 1K
EURUSD -9
CHFJPY 95
USDJPY 495
AUDNZD 116
NZDUSD 303
EURNZD -126
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.95 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.07 × 1171
ICMarketsSC-MT5
2.18 × 160
ICMarketsSC-MT5-4
2.52 × 264
GOMarketsMU-Live
2.55 × 11
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.70 × 23
FPMarketsLLC-Live
2.71 × 17
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Exness-MT5Real7
3.56 × 9
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Tickmill-Live
4.00 × 26
RoboForex-ECN
4.06 × 1359
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
FusionMarkets-Live
4.40 × 12779
Headway-Real
4.50 × 2
Darwinex-Live
4.83 × 927
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
Valutrades-Live
5.30 × 10
Alpari-MT5
5.44 × 45
XM.COM-MT5
5.65 × 600
44 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.47% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pip Collector
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
1.8K
USD
20
85%
498
54%
75%
0.96
-0.04
USD
5%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.