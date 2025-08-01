- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
273 (54.81%)
Zararla kapanan işlemler:
225 (45.18%)
En iyi işlem:
30.95 USD
En kötü işlem:
-32.15 USD
Brüt kâr:
545.91 USD (50 392 pips)
Brüt zarar:
-565.95 USD (54 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (16.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.39 USD (6)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
74.73%
Maks. mevduat yükü:
8.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
244 (49.00%)
Satış işlemleri:
254 (51.00%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
-2.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.27 USD (3)
Aylık büyüme:
-3.63%
Yıllık tahmin:
-44.01%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.53 USD
Maksimum:
88.49 USD (21.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.63% (88.34 USD)
Varlığa göre:
2.03% (38.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|GBPAUD
|49
|USDCAD
|44
|GBPCAD
|37
|USDCHF
|33
|EURCAD
|32
|EURGBP
|27
|EURAUD
|23
|GBPJPY
|21
|GBPCHF
|16
|GBPNZD
|16
|AUDCHF
|16
|GBPUSD
|16
|NZDCAD
|13
|EURCHF
|11
|CADCHF
|11
|AUDUSD
|11
|EURJPY
|10
|EURUSD
|10
|CHFJPY
|6
|USDJPY
|6
|AUDNZD
|3
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|14
|GBPAUD
|-11
|USDCAD
|8
|GBPCAD
|-28
|USDCHF
|-5
|EURCAD
|-31
|EURGBP
|13
|EURAUD
|-32
|GBPJPY
|7
|GBPCHF
|-28
|GBPNZD
|6
|AUDCHF
|3
|GBPUSD
|-4
|NZDCAD
|17
|EURCHF
|6
|CADCHF
|2
|AUDUSD
|13
|EURJPY
|11
|EURUSD
|-1
|CHFJPY
|0
|USDJPY
|16
|AUDNZD
|0
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1.8K
|GBPAUD
|-1.9K
|USDCAD
|1.3K
|GBPCAD
|-2.4K
|USDCHF
|-317
|EURCAD
|-2.6K
|EURGBP
|1.1K
|EURAUD
|-3K
|GBPJPY
|-2.7K
|GBPCHF
|-1.9K
|GBPNZD
|1.3K
|AUDCHF
|226
|GBPUSD
|-1
|NZDCAD
|1.1K
|EURCHF
|555
|CADCHF
|248
|AUDUSD
|1K
|EURJPY
|1K
|EURUSD
|-9
|CHFJPY
|95
|USDJPY
|495
|AUDNZD
|116
|NZDUSD
|303
|EURNZD
|-126
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 4
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.07 × 1171
|
ICMarketsSC-MT5
|2.18 × 160
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.52 × 264
|
GOMarketsMU-Live
|2.55 × 11
|
Exness-MT5Real12
|2.57 × 14
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.70 × 23
|
FPMarketsLLC-Live
|2.71 × 17
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|3.56 × 9
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
Tickmill-Live
|4.00 × 26
|
RoboForex-ECN
|4.06 × 1359
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
FusionMarkets-Live
|4.40 × 12779
|
Headway-Real
|4.50 × 2
|
Darwinex-Live
|4.83 × 927
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.10 × 20
|
Valutrades-Live
|5.30 × 10
|
Alpari-MT5
|5.44 × 45
|
XM.COM-MT5
|5.65 × 600
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
20
85%
498
54%
75%
0.96
-0.04
USD
USD
5%
1:200