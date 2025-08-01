- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
831
Kârla kapanan işlemler:
474 (57.03%)
Zararla kapanan işlemler:
357 (42.96%)
En iyi işlem:
108.80 USD
En kötü işlem:
-225.70 USD
Brüt kâr:
4 345.14 USD (538 196 pips)
Brüt zarar:
-5 554.03 USD (606 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (64.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.52 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
31.90%
Maks. mevduat yükü:
99.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
413 (49.70%)
Satış işlemleri:
418 (50.30%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-1.45 USD
Ortalama kâr:
9.17 USD
Ortalama zarar:
-15.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-431.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-516.84 USD (4)
Aylık büyüme:
-84.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 259.05 USD
Maksimum:
1 477.75 USD (55.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.24% (1 477.75 USD)
Varlığa göre:
73.45% (601.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|732
|BTCUSD
|39
|USDJPY
|14
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|5
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|3
|USDCAD
|2
|USDCNH
|2
|GBPCAD
|2
|AUDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|EURCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|12
|USDJPY
|-88
|GBPUSD
|49
|EURUSD
|29
|GBPJPY
|-7
|NZDUSD
|22
|EURAUD
|13
|USDCAD
|-5
|USDCNH
|-9
|GBPCAD
|24
|AUDUSD
|0
|ETHUSD
|0
|EURCAD
|-30
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-23K
|BTCUSD
|-44K
|USDJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|699
|EURUSD
|567
|GBPJPY
|-55
|NZDUSD
|235
|EURAUD
|196
|USDCAD
|-63
|USDCNH
|-535
|GBPCAD
|347
|AUDUSD
|7
|ETHUSD
|-803
|EURCAD
|-409
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108.80 USD
En kötü işlem: -226 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +64.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -431.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
RinkostMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.28 × 2511
|
ICMarketsSC-Live18
|0.35 × 48
|
ICMarketsSC-Live09
|0.37 × 43
|
ICMarketsSC-Live02
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live19
|0.63 × 197
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live08
|0.98 × 121
|
ICMarketsSC-Live23
|1.06 × 99
|
ICMarketsSC-Live04
|1.14 × 1237
|
ICMarketsSC-Live12
|1.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live07
|1.31 × 2571
|
ICMarketsSC-Live11
|1.56 × 769
|
ICMarkets-Live06
|1.62 × 294
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
ICMarketsSC-Live31
|1.83 × 30
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
Axi-US06-Live
|1.89 × 62
|
VantageInternational-Live 4
|1.98 × 85
起飞
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-87%
0
0
USD
USD
197
USD
USD
9
0%
831
57%
32%
0.78
-1.45
USD
USD
91%
1:500