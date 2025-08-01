Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 4 RinkostMarkets-Live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.28 × 2511 ICMarketsSC-Live18 0.35 × 48 ICMarketsSC-Live09 0.37 × 43 ICMarketsSC-Live02 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live25 0.44 × 16 ICMarketsSC-Live19 0.63 × 197 ICMarkets-Live10 0.67 × 3 Tickmill-Live04 0.75 × 4 RoboForex-Prime 0.79 × 14 ICMarketsSC-Live08 0.98 × 121 ICMarketsSC-Live23 1.06 × 99 ICMarketsSC-Live04 1.14 × 1237 ICMarketsSC-Live12 1.24 × 17 ICMarketsSC-Live07 1.31 × 2571 ICMarketsSC-Live11 1.56 × 769 ICMarkets-Live06 1.62 × 294 ICMarketsSC-Live20 1.81 × 79 ICMarketsSC-Live31 1.83 × 30 Exness-Real14 1.86 × 7 Axi-US06-Live 1.89 × 62 VantageInternational-Live 4 1.98 × 85 57 daha fazla...