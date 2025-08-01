SinyallerBölümler
Tao Guan

GOLD888

Tao Guan
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -87%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
831
Kârla kapanan işlemler:
474 (57.03%)
Zararla kapanan işlemler:
357 (42.96%)
En iyi işlem:
108.80 USD
En kötü işlem:
-225.70 USD
Brüt kâr:
4 345.14 USD (538 196 pips)
Brüt zarar:
-5 554.03 USD (606 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (64.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
197.52 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
31.90%
Maks. mevduat yükü:
99.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
413 (49.70%)
Satış işlemleri:
418 (50.30%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-1.45 USD
Ortalama kâr:
9.17 USD
Ortalama zarar:
-15.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-431.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-516.84 USD (4)
Aylık büyüme:
-84.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 259.05 USD
Maksimum:
1 477.75 USD (55.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.24% (1 477.75 USD)
Varlığa göre:
73.45% (601.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 732
BTCUSD 39
USDJPY 14
GBPUSD 14
EURUSD 12
GBPJPY 5
NZDUSD 3
EURAUD 3
USDCAD 2
USDCNH 2
GBPCAD 2
AUDUSD 1
ETHUSD 1
EURCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 12
USDJPY -88
GBPUSD 49
EURUSD 29
GBPJPY -7
NZDUSD 22
EURAUD 13
USDCAD -5
USDCNH -9
GBPCAD 24
AUDUSD 0
ETHUSD 0
EURCAD -30
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -23K
BTCUSD -44K
USDJPY -1.1K
GBPUSD 699
EURUSD 567
GBPJPY -55
NZDUSD 235
EURAUD 196
USDCAD -63
USDCNH -535
GBPCAD 347
AUDUSD 7
ETHUSD -803
EURCAD -409
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.80 USD
En kötü işlem: -226 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +64.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -431.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.28 × 2511
ICMarketsSC-Live18
0.35 × 48
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 43
ICMarketsSC-Live02
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 16
ICMarketsSC-Live19
0.63 × 197
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live08
0.98 × 121
ICMarketsSC-Live23
1.06 × 99
ICMarketsSC-Live04
1.14 × 1237
ICMarketsSC-Live12
1.24 × 17
ICMarketsSC-Live07
1.31 × 2571
ICMarketsSC-Live11
1.56 × 769
ICMarkets-Live06
1.62 × 294
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
ICMarketsSC-Live31
1.83 × 30
Exness-Real14
1.86 × 7
Axi-US06-Live
1.89 × 62
VantageInternational-Live 4
1.98 × 85
57 daha fazla...
起飞
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 21:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 18:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 06:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 04:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
