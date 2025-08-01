SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Simple 50 EUR
Sarawut Phumkrajang

Simple 50 EUR

Sarawut Phumkrajang
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
1 / 46 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 192%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
78 (69.02%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (30.97%)
En iyi işlem:
14.70 EUR
En kötü işlem:
-5.35 EUR
Brüt kâr:
171.55 EUR (20 448 pips)
Brüt zarar:
-76.77 EUR (9 657 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (24.79 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
24.79 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
70.98%
Maks. mevduat yükü:
47.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.06
Alış işlemleri:
40 (35.40%)
Satış işlemleri:
73 (64.60%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
0.84 EUR
Ortalama kâr:
2.20 EUR
Ortalama zarar:
-2.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-10.23 EUR (2)
Aylık büyüme:
4.54%
Yıllık tahmin:
55.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
10.46 EUR (9.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.09% (10.40 EUR)
Varlığa göre:
62.91% (88.13 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD.r 65
AUDCAD.r 32
NZDCAD.r 16
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD.r 56
AUDCAD.r 22
NZDCAD.r 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD.r 4.8K
AUDCAD.r 1.8K
NZDCAD.r 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.70 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.79 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.31 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.15 05:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 03:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 03:22
Trading operations on the account were performed for only 41 days. This comprises 12.77% of days out of the 321 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.