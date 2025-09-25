SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / The Best
Ifeanyi Obi

The Best

Ifeanyi Obi
1 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
2 / 5.3K USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 793%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
626
Kârla kapanan işlemler:
545 (87.06%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (12.94%)
En iyi işlem:
100.49 USD
En kötü işlem:
-71.08 USD
Brüt kâr:
3 508.55 USD (86 675 pips)
Brüt zarar:
-1 404.25 USD (21 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
310 (302.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
625.14 USD (13)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
2.75%
Maks. mevduat yükü:
53.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.44
Alış işlemleri:
354 (56.55%)
Satış işlemleri:
272 (43.45%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
3.36 USD
Ortalama kâr:
6.44 USD
Ortalama zarar:
-17.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-440.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-440.09 USD (14)
Aylık büyüme:
45.59%
Yıllık tahmin:
553.11%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
473.86 USD (48.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.89% (473.86 USD)
Varlığa göre:
41.36% (970.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 411
XAUUSD 126
GBPUSD 43
EURUSD 16
USDJPY 13
GBPCHF 10
GBPNZD 4
EURAUD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 206
XAUUSD 2.3K
GBPUSD -25
EURUSD -430
USDJPY 41
GBPCHF 86
GBPNZD -86
EURAUD 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 40K
XAUUSD 30K
GBPUSD 1.8K
EURUSD -6.8K
USDJPY 1.6K
GBPCHF 802
GBPNZD -1.4K
EURAUD 301
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.49 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +302.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -440.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 160
RoboForex-ECN
0.43 × 643
Exness-Real17
0.57 × 410
ThreeTrader-Live
0.62 × 191
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
AxioryAsia-02Live
0.82 × 44
RoboForex-ECN-3
0.98 × 517
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 86
69 daha fazla...
It uses institutional trading strategy to target 15 to 25% profit every month at low risk.
SL (Stop loss): Yes
Maximum trade holding period: 48 hours, so you will sleep well over the nights.

Note that we accept losses when necessary and work to recover them fast.

Also we do not trade everyday but you will get good profits at the end of your subscription.

Ortalama derecelendirme:
Zacky
43
Zacky 2025.09.25 03:15 
 

Making good profits at controlled risk. Superb!. Keep it up.

2025.08.14 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 13:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
The Best
Ayda 100 USD
793%
2
5.3K
USD
3.3K
USD
39
16%
626
87%
3%
2.49
3.36
USD
46%
1:500
Kopyala

