İşlemler:
626
Kârla kapanan işlemler:
545 (87.06%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (12.94%)
En iyi işlem:
100.49 USD
En kötü işlem:
-71.08 USD
Brüt kâr:
3 508.55 USD (86 675 pips)
Brüt zarar:
-1 404.25 USD (21 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
310 (302.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
625.14 USD (13)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
2.75%
Maks. mevduat yükü:
53.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.44
Alış işlemleri:
354 (56.55%)
Satış işlemleri:
272 (43.45%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
3.36 USD
Ortalama kâr:
6.44 USD
Ortalama zarar:
-17.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-440.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-440.09 USD (14)
Aylık büyüme:
45.59%
Yıllık tahmin:
553.11%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
473.86 USD (48.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.89% (473.86 USD)
Varlığa göre:
41.36% (970.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|411
|XAUUSD
|126
|GBPUSD
|43
|EURUSD
|16
|USDJPY
|13
|GBPCHF
|10
|GBPNZD
|4
|EURAUD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|206
|XAUUSD
|2.3K
|GBPUSD
|-25
|EURUSD
|-430
|USDJPY
|41
|GBPCHF
|86
|GBPNZD
|-86
|EURAUD
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|40K
|XAUUSD
|30K
|GBPUSD
|1.8K
|EURUSD
|-6.8K
|USDJPY
|1.6K
|GBPCHF
|802
|GBPNZD
|-1.4K
|EURAUD
|301
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.49 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +302.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -440.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 160
|
RoboForex-ECN
|0.43 × 643
|
Exness-Real17
|0.57 × 410
|
ThreeTrader-Live
|0.62 × 191
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
AxioryAsia-02Live
|0.82 × 44
|
RoboForex-ECN-3
|0.98 × 517
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 86
It uses institutional trading strategy to target 15 to 25% profit every month at low risk.
SL (Stop loss): Yes
Maximum trade holding period: 48 hours, so you will sleep well over the nights.
Note that we accept losses when necessary and work to recover them fast.
Also we do not trade everyday but you will get good profits at the end of your subscription.
