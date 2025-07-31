SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FortifyFX Gold
Jason Grueso

FortifyFX Gold

Jason Grueso
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
211
Kârla kapanan işlemler:
83 (39.33%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (60.66%)
En iyi işlem:
4.87 USD
En kötü işlem:
-3.81 USD
Brüt kâr:
321.15 USD (16 479 pips)
Brüt zarar:
-344.94 USD (16 474 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (15.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.74 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
3.30%
Maks. mevduat yükü:
9.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
107 (50.71%)
Satış işlemleri:
104 (49.29%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
3.87 USD
Ortalama zarar:
-2.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-19.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.25 USD (7)
Aylık büyüme:
-10.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.26 USD
Maksimum:
63.80 USD (29.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.33% (63.80 USD)
Varlığa göre:
1.30% (2.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -24
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.87 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +15.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
ICMarketsSC-Live05
5.67 × 3
AnzoCapital-Live
7.43 × 14
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
Pepperstone-Demo01
9.38 × 79
16 daha fazla...
"Strengthen Your Trades. Fortify Your Future."

At Fortify FX, we believe in building a strong foundation for your trading journey. Our approach combines robust risk management with disciplined strategies to help you navigate the forex market with confidence.



İnceleme yok
2025.08.27 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 08:41
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 01:23
Share of trading days is too low
2025.08.05 01:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 00:23
Share of trading days is too low
2025.08.05 00:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.31 22:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 22:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 22:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.31 22:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 22:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FortifyFX Gold
Ayda 30 USD
-12%
0
0
USD
176
USD
8
100%
211
39%
3%
0.93
-0.11
USD
29%
1:500
