Megry Fatra Humbara

Mbah Jambrong

Megry Fatra Humbara
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
BullWaves-LIVE
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
13 (29.54%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (70.45%)
En iyi işlem:
1 233.66 USD
En kötü işlem:
-548.85 USD
Brüt kâr:
10 299.16 USD (4 702 224 pips)
Brüt zarar:
-11 142.52 USD (179 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2 122.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 122.68 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
95.78%
Maks. mevduat yükü:
4.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
25 (56.82%)
Satış işlemleri:
19 (43.18%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-19.17 USD
Ortalama kâr:
792.24 USD
Ortalama zarar:
-359.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 085.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 503.29 USD (5)
Aylık büyüme:
0.11%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 908.74 USD
Maksimum:
2 908.74 USD (2.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.81% (2 813.56 USD)
Varlığa göre:
1.20% (1 192.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.bp 4
USDMXN.bp 4
AUDJPY.bp 3
ETHUSD.bp 3
GBPNZD.bp 3
GBPCHF.bp 2
CADCHF.bp 2
CHFJPY.bp 2
USDZAR.bp 2
GBPUSD.bp 2
USDJPY.bp 2
EURUSD.bp 2
NZDUSD.bp 2
GBPAUD.bp 1
AUDCAD.bp 1
NZDCAD.bp 1
USDCAD.bp 1
NZDJPY.bp 1
AUDUSD.bp 1
XAGUSD.bp 1
CUCUSD.bp 1
BTCUSD.bp 1
SPXUSD.bp 1
XPDUSD.bp 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.bp -1.2K
USDMXN.bp -548
AUDJPY.bp 49
ETHUSD.bp 626
GBPNZD.bp -457
GBPCHF.bp -1.1K
CADCHF.bp -950
CHFJPY.bp -651
USDZAR.bp -682
GBPUSD.bp 977
USDJPY.bp 868
EURUSD.bp 10
NZDUSD.bp -257
GBPAUD.bp -435
AUDCAD.bp 1.1K
NZDCAD.bp -422
USDCAD.bp 1.2K
NZDJPY.bp -546
AUDUSD.bp 1K
XAGUSD.bp -431
CUCUSD.bp -9
BTCUSD.bp 292
SPXUSD.bp -388
XPDUSD.bp 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.bp -7.1K
USDMXN.bp -961
AUDJPY.bp 423
ETHUSD.bp 322K
GBPNZD.bp -1.6K
GBPCHF.bp -837
CADCHF.bp -583
CHFJPY.bp -1.3K
USDZAR.bp -21K
GBPUSD.bp 1K
USDJPY.bp 745
EURUSD.bp -576
NZDUSD.bp -16
GBPAUD.bp -600
AUDCAD.bp 871
NZDCAD.bp -253
USDCAD.bp 587
NZDJPY.bp -542
AUDUSD.bp 668
XAGUSD.bp -862
CUCUSD.bp -229
BTCUSD.bp 4.2M
SPXUSD.bp -3.9K
XPDUSD.bp 8.8K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 233.66 USD
En kötü işlem: -549 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 122.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 085.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BullWaves-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 22:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 16:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 08:08
Share of trading days is too low
2025.08.04 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 07:08
Share of trading days is too low
2025.08.04 07:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.31 17:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 17:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 17:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.31 17:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 17:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
