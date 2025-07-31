SinyallerBölümler
Grace Vira Pratiwi

Margin Call

Grace Vira Pratiwi
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -49%
ExclusiveMarkets2-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 305
Kârla kapanan işlemler:
902 (69.11%)
Zararla kapanan işlemler:
403 (30.88%)
En iyi işlem:
19.62 USD
En kötü işlem:
-60.06 USD
Brüt kâr:
2 525.50 USD (216 412 pips)
Brüt zarar:
-2 354.08 USD (196 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (89.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.94 USD (21)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
32.27%
Maks. mevduat yükü:
58.68%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
573 (43.91%)
Satış işlemleri:
732 (56.09%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-5.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-224.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-224.85 USD (15)
Aylık büyüme:
-81.87%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
505.32 USD (44.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.22% (505.32 USD)
Varlığa göre:
48.74% (196.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1305
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 171
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.62 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +89.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -224.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ExclusiveMarkets2-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ExclusiveMarkets2-Live 2
3.86 × 22
Exness-Real12
4.00 × 2
İnceleme yok
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 06:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 11:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 04:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 04:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 12:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 10:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 07:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 06:37
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
