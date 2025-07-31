SinyallerBölümler
Ahmad Hijazi

Hijazi Capital

Ahmad Hijazi
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Supreme-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
20 (54.05%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (45.95%)
En iyi işlem:
15.43 USD
En kötü işlem:
-9.64 USD
Brüt kâr:
72.36 USD (5 269 pips)
Brüt zarar:
-82.41 USD (11 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (31.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.37 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
3.50%
Maks. mevduat yükü:
7.32%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
4 (10.81%)
Satış işlemleri:
33 (89.19%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.27 USD
Ortalama kâr:
3.62 USD
Ortalama zarar:
-4.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-24.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.16 USD (7)
Aylık büyüme:
-1.95%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.02 USD
Maksimum:
32.19 USD (4.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.35% (31.77 USD)
Varlığa göre:
0.86% (8.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD.t 4
XAUUSD.gc 4
US100.gc 3
USDJPY.gc 3
GBPUSD.gc 3
GBPCHF.t 2
UT100Roll.t 2
AUDJPY.t 2
EURUSD.gc 2
GBPUSD.t 1
NVDA.t 1
EURUSD.t 1
UKOIL.gc 1
GBPCHF.gc 1
US500.gc 1
USDCAD.gc 1
UK100.gc 1
NZDJPY.gc 1
USDCHF.gc 1
USOIL.gc 1
AUDUSD.gc 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD.t -10
XAUUSD.gc -15
US100.gc -5
USDJPY.gc 8
GBPUSD.gc -10
GBPCHF.t -1
UT100Roll.t 0
AUDJPY.t 17
EURUSD.gc 13
GBPUSD.t -6
NVDA.t 4
EURUSD.t 0
UKOIL.gc -5
GBPCHF.gc 0
US500.gc 3
USDCAD.gc 0
UK100.gc 0
NZDJPY.gc 0
USDCHF.gc 3
USOIL.gc -6
AUDUSD.gc 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD.t -253
XAUUSD.gc -1.5K
US100.gc -4.7K
USDJPY.gc 208
GBPUSD.gc -288
GBPCHF.t -23
UT100Roll.t 20
AUDJPY.t 578
EURUSD.gc 308
GBPUSD.t -628
NVDA.t 217
EURUSD.t 1
UKOIL.gc -504
GBPCHF.gc 0
US500.gc 1.1K
USDCAD.gc 1
UK100.gc -20
NZDJPY.gc 18
USDCHF.gc 112
USOIL.gc -558
AUDUSD.gc -32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.43 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +31.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Supreme-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Welcome to Hijazi Capital. You will be taking the exact trades as I am. You win, I win. You Loose, I Loose. Strict Risk Parameters are set in place. Do not modify any open position.
İnceleme yok
2025.09.23 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.12 16:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Share of trading days is too low
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.31 11:50
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 14.42% of days out of the 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
