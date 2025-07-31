- Büyüme
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
69 (65.71%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (34.29%)
En iyi işlem:
17.98 USD
En kötü işlem:
-26.80 USD
Brüt kâr:
468.17 USD (19 588 pips)
Brüt zarar:
-234.81 USD (9 405 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (68.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.88 USD (5)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
2.54%
Maks. mevduat yükü:
40.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
5.52
Alış işlemleri:
59 (56.19%)
Satış işlemleri:
46 (43.81%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
2.22 USD
Ortalama kâr:
6.79 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-42.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.28 USD (3)
Aylık büyüme:
27.37%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.31 USD
Maksimum:
42.28 USD (11.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.92% (42.28 USD)
Varlığa göre:
26.75% (85.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|EURUSD.i
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|233
|EURUSD.i
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|10K
|EURUSD.i
|90
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.98 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +68.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
