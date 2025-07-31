SinyallerBölümler
Tafadzwa Basilo Musekiwa

Samaitamutasa

Tafadzwa Basilo Musekiwa
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -37%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 259
Kârla kapanan işlemler:
581 (46.14%)
Zararla kapanan işlemler:
678 (53.85%)
En iyi işlem:
49.96 GBP
En kötü işlem:
-76.32 GBP
Brüt kâr:
4 357.83 GBP (169 984 pips)
Brüt zarar:
-5 474.87 GBP (209 322 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (55.31 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
166.95 GBP (9)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
73.69%
Maks. mevduat yükü:
10.25%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
240
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
638 (50.68%)
Satış işlemleri:
621 (49.32%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.89 GBP
Ortalama kâr:
7.50 GBP
Ortalama zarar:
-8.08 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-148.75 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-268.21 GBP (8)
Aylık büyüme:
-28.20%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 128.49 GBP
Maksimum:
1 128.49 GBP (37.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.62% (1 128.49 GBP)
Varlığa göre:
14.69% (325.69 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 118
GBPJPY 116
EURAUD 109
EURJPY 109
GBPCAD 109
GBPAUD 106
EURUSD 104
GBPUSD 103
EURCAD 101
AUDUSD 100
USDCHF 93
USDCAD 91
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -19
GBPJPY -272
EURAUD -126
EURJPY -292
GBPCAD -131
GBPAUD -171
EURUSD -33
GBPUSD -214
EURCAD -56
AUDUSD -126
USDCHF -52
USDCAD 51
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -2.7K
GBPJPY -8.2K
EURAUD -1.3K
EURJPY -7.2K
GBPCAD -7K
GBPAUD -1.8K
EURUSD -239
GBPUSD -7.2K
EURCAD -1.8K
AUDUSD -3.0K
USDCHF -605
USDCAD 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.96 GBP
En kötü işlem: -76 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +55.31 GBP
Maksimum ardışık zarar: -148.75 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Axi-US03-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICTrading-Live29
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
ICMarketsSC-Live24
0.73 × 93
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.01 × 611
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live12
1.71 × 21
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
131 daha fazla...
AI Powered Trading Strategy tested over a 13 year period.
Every trade has a TP and a SL , Trades Start at 01:20 and Finish at 23:45 ICMarkets Server Time on the same day.
Trading Time Frames 15Min , Hrly and Daily.
10% maximum loss per day.

Your Recommended Copy Trades Money Management is as follows.
If My Account has £1000 , and you have £1000 then your copy settings lot sizes should be exactly my lot sizes.
If My Account has £2000 , and you have £1000 then your copy settings lot sizes should be half of my lot sizes.
If My Account has £3000 , and you have £1000 then your copy settings lot sizes should be one third of my lot sizes.

Your Expected Average Copy Trades Returns are as follows.
Start with £1000 to trade and the target result should be around £80 per month.
Start with £2000 to trade and the target result should be around £160 per month.
Start with £3000 to trade and the target result should be around £240 per month.


It is recommended to start copying my trades at the beginning of the month instead of starting n the middle of the month for easy calculations of the lot sizes.

Please feel free to contact me on my gmail account bettingtrades@gmail.com if you have any questions.
İnceleme yok
2025.08.05 06:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 02:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 02:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 02:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.04 01:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 00:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 00:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.02 19:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 19:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 06:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.31 06:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 06:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

