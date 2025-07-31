SinyallerBölümler
Md Ekramul Hasan

No Risk Strategy

Md Ekramul Hasan
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 135%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
97 (86.60%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (13.39%)
En iyi işlem:
38.52 USD
En kötü işlem:
-68.58 USD
Brüt kâr:
894.17 USD (156 556 pips)
Brüt zarar:
-399.10 USD (137 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (213.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
213.09 USD (19)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
40.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
38 (33.93%)
Satış işlemleri:
74 (66.07%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
4.42 USD
Ortalama kâr:
9.22 USD
Ortalama zarar:
-26.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-109.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.78 USD (3)
Aylık büyüme:
37.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
198.11 USD (34.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.80% (198.11 USD)
Varlığa göre:
47.82% (346.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 33
EURUSD 29
XAUUSD 20
EURGBP 16
USDJPY 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 196
EURUSD 170
XAUUSD 0
EURGBP 76
USDJPY 54
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 6K
EURUSD 7.2K
XAUUSD 90
EURGBP 2.2K
USDJPY 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.52 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +213.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
NgelPartners-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
AM-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 20
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
531 daha fazla...
No Risk Strategy i follow Trends and open and trade based on support and resistance. 
İnceleme yok
