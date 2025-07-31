SinyallerBölümler
Md Hasanuzzaman Khan

Surepips47

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
64 (75.29%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (24.71%)
En iyi işlem:
44.50 USD
En kötü işlem:
-56.36 USD
Brüt kâr:
475.60 USD (267 341 pips)
Brüt zarar:
-308.61 USD (125 051 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (135.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.37 USD (16)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
18.79%
Maks. mevduat yükü:
5.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
36 (42.35%)
Satış işlemleri:
49 (57.65%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.96 USD
Ortalama kâr:
7.43 USD
Ortalama zarar:
-14.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-89.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.73 USD (4)
Aylık büyüme:
4.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.35 USD
Maksimum:
142.32 USD (6.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.74% (141.97 USD)
Varlığa göre:
3.14% (63.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 16
BTCUSD 15
EURAUD 11
USDJPY 8
EURUSD 7
GBPJPY 7
GBPUSD 5
GBPAUD 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
XAGUSD 2
USDCHF 1
CHFJPY 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 34
BTCUSD 55
EURAUD -5
USDJPY -11
EURUSD 41
GBPJPY -12
GBPUSD 3
GBPAUD -9
NZDUSD -8
NZDJPY -6
AUDUSD 8
EURJPY 7
XAGUSD 66
USDCHF 20
CHFJPY 0
EURNZD -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.9K
BTCUSD 134K
EURAUD 35
USDJPY -240
EURUSD 854
GBPJPY -189
GBPUSD 105
GBPAUD -233
NZDUSD -143
NZDJPY -144
AUDUSD 170
EURJPY 239
XAGUSD 302
USDCHF 331
CHFJPY 3
EURNZD -465
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.57 × 936
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
Exness-MT5Real15
1.20 × 398
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.57 × 156
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.67 × 378
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.71 × 154
Exness-MT5Real
5.82 × 155
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
Weltrade-Real
6.09 × 111
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
ActivTradesCorp-Server
6.14 × 7
İnceleme yok
