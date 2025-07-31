- Büyüme
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
64 (75.29%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (24.71%)
En iyi işlem:
44.50 USD
En kötü işlem:
-56.36 USD
Brüt kâr:
475.60 USD (267 341 pips)
Brüt zarar:
-308.61 USD (125 051 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (135.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.37 USD (16)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
18.79%
Maks. mevduat yükü:
5.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
36 (42.35%)
Satış işlemleri:
49 (57.65%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.96 USD
Ortalama kâr:
7.43 USD
Ortalama zarar:
-14.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-89.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.73 USD (4)
Aylık büyüme:
4.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.35 USD
Maksimum:
142.32 USD (6.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.74% (141.97 USD)
Varlığa göre:
3.14% (63.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|BTCUSD
|15
|EURAUD
|11
|USDJPY
|8
|EURUSD
|7
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|XAGUSD
|2
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|34
|BTCUSD
|55
|EURAUD
|-5
|USDJPY
|-11
|EURUSD
|41
|GBPJPY
|-12
|GBPUSD
|3
|GBPAUD
|-9
|NZDUSD
|-8
|NZDJPY
|-6
|AUDUSD
|8
|EURJPY
|7
|XAGUSD
|66
|USDCHF
|20
|CHFJPY
|0
|EURNZD
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.9K
|BTCUSD
|134K
|EURAUD
|35
|USDJPY
|-240
|EURUSD
|854
|GBPJPY
|-189
|GBPUSD
|105
|GBPAUD
|-233
|NZDUSD
|-143
|NZDJPY
|-144
|AUDUSD
|170
|EURJPY
|239
|XAGUSD
|302
|USDCHF
|331
|CHFJPY
|3
|EURNZD
|-465
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.50 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +135.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.57 × 936
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
Exness-MT5Real15
|1.20 × 398
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.57 × 156
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.67 × 378
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
VantageInternational-Live
|5.71 × 154
|
Exness-MT5Real
|5.82 × 155
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
Weltrade-Real
|6.09 × 111
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
|
ActivTradesCorp-Server
|6.14 × 7
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
8%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
9
0%
85
75%
19%
1.54
1.96
USD
USD
7%
1:500