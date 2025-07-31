SinyallerBölümler
Nguyen Tuan Huy Le

GOLDFISH

Nguyen Tuan Huy Le
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
21 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (53.33%)
En iyi işlem:
27.07 USD
En kötü işlem:
-41.05 USD
Brüt kâr:
231.39 USD (8 947 pips)
Brüt zarar:
-203.40 USD (6 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (37.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.95 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
58.64%
Maks. mevduat yükü:
10.42%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
21 (46.67%)
Satış işlemleri:
24 (53.33%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
11.02 USD
Ortalama zarar:
-8.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-46.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.42 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.33 USD
Maksimum:
54.52 USD (1.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.76% (53.26 USD)
Varlığa göre:
43.07% (860.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 9
EURAUD 6
AUDCAD 5
USDCAD 4
EURUSD 4
CADJPY 2
USDJPY 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
EURNZD 2
NZDJPY 2
GBPAUD 2
XAUUSD 2
USDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 5
EURAUD -39
AUDCAD 62
USDCAD -32
EURUSD -46
CADJPY -1
USDJPY 24
EURCAD -8
AUDUSD 16
EURNZD 30
NZDJPY 29
GBPAUD 1
XAUUSD -4
USDCHF -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 381
EURAUD -2K
AUDCAD 1.8K
USDCAD -835
EURUSD -1.5K
CADJPY -23
USDJPY 1.2K
EURCAD -322
AUDUSD 542
EURNZD 1.7K
NZDJPY 1.4K
GBPAUD 76
XAUUSD -14
USDCHF -109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.07 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +37.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real12
0.55 × 11
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
2.44 × 706
RoboForex-ECN
2.52 × 720
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
3.91 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
3.98 × 289
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real11
4.90 × 414
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
43 daha fazla...
Tightly risk managed accounts drawdown below 10%


İnceleme yok
2025.10.07 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 21:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 01:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
