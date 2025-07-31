- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
21 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (53.33%)
En iyi işlem:
27.07 USD
En kötü işlem:
-41.05 USD
Brüt kâr:
231.39 USD (8 947 pips)
Brüt zarar:
-203.40 USD (6 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (37.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.95 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
58.64%
Maks. mevduat yükü:
10.42%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
21 (46.67%)
Satış işlemleri:
24 (53.33%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
11.02 USD
Ortalama zarar:
-8.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-46.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.42 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.33 USD
Maksimum:
54.52 USD (1.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.76% (53.26 USD)
Varlığa göre:
43.07% (860.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|6
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|4
|EURUSD
|4
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|2
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|5
|EURAUD
|-39
|AUDCAD
|62
|USDCAD
|-32
|EURUSD
|-46
|CADJPY
|-1
|USDJPY
|24
|EURCAD
|-8
|AUDUSD
|16
|EURNZD
|30
|NZDJPY
|29
|GBPAUD
|1
|XAUUSD
|-4
|USDCHF
|-4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|381
|EURAUD
|-2K
|AUDCAD
|1.8K
|USDCAD
|-835
|EURUSD
|-1.5K
|CADJPY
|-23
|USDJPY
|1.2K
|EURCAD
|-322
|AUDUSD
|542
|EURNZD
|1.7K
|NZDJPY
|1.4K
|GBPAUD
|76
|XAUUSD
|-14
|USDCHF
|-109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.07 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +37.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Eightcap-Live
|0.00 × 1
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
Exness-MT5Real12
|0.55 × 11
Exness-MT5Real7
|0.83 × 6
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
Coinexx-Live
|1.00 × 2
Exness-MT5Real5
|2.44 × 706
RoboForex-ECN
|2.52 × 720
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.50 × 2
VantageInternational-Live 4
|3.91 × 121
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
Earnex-Trade
|3.98 × 289
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
FBS-Real
|4.88 × 16
Exness-MT5Real11
|4.90 × 414
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
Tightly risk managed accounts drawdown below 10%
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
12
93%
45
46%
59%
1.13
0.62
USD
USD
43%
1:500