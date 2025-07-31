- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|90
|NZDCAD
|55
|AUDCAD
|51
|AUDNZD
|37
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|105
|NZDCAD
|29
|AUDCAD
|22
|AUDNZD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.2K
|NZDCAD
|381
|AUDCAD
|1K
|AUDNZD
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Açıklama:
Pasifik çapraz kurlarının dinamizmini küresel piyasanın istikrarıyla birleştiren uzmanlaşmış bir stratejidir.
Stratejinin Öne Çıkanları:
-
Uzmanlık Alanı: İşlemler AUD, NZD ve CAD çapraz kurları üzerinde yoğunlaşırken, EUR/USD portföy çapası görevi görür.
-
Tanımlanmış Risk: Tüm işlemlerin %100'üne zorunlu Stop-Loss ve muhafazakar bir lot büyüklüğü uygulanır.
-
Saf Yönetim: Her işlem kendi başına değerlendirilir. Hiçbir kurtarma tekniği veya yapay risk artışı kullanılmaz.
-
Profesyonel Yaklaşım: Hesaplanmış risk ile istikrarlı büyüme hedefleyen yatırımcılar için idealdir.
Optimal Kurulum:
-
Minimum Sermaye: 500 USD
-
Broker: IC Markets (Raw Spread Hesabı)
-
VPS: Optimal performans için gereklidir
Akıllı ve odaklanmış bir strateji ile portföyünüzü çeşitlendirin.
