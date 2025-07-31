SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pacific Cross Trader
Vinicius Ribeiro Ferreira

Pacific Cross Trader

Vinicius Ribeiro Ferreira
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
233
Kârla kapanan işlemler:
214 (91.84%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (8.15%)
En iyi işlem:
45.97 USD
En kötü işlem:
-45.37 USD
Brüt kâr:
331.76 USD (11 479 pips)
Brüt zarar:
-156.09 USD (5 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (27.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.01 USD (36)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
83.87%
Maks. mevduat yükü:
25.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
3.87
Alış işlemleri:
108 (46.35%)
Satış işlemleri:
125 (53.65%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
1.55 USD
Ortalama zarar:
-8.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-0.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.37 USD (1)
Aylık büyüme:
11.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
45.37 USD (19.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.56% (3.46 USD)
Varlığa göre:
35.90% (471.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 90
NZDCAD 55
AUDCAD 51
AUDNZD 37
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 105
NZDCAD 29
AUDCAD 22
AUDNZD 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.2K
NZDCAD 381
AUDCAD 1K
AUDNZD 1.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.97 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Açıklama:

Pasifik çapraz kurlarının dinamizmini küresel piyasanın istikrarıyla birleştiren uzmanlaşmış bir stratejidir.


Stratejinin Öne Çıkanları:

  • Uzmanlık Alanı: İşlemler AUD, NZD ve CAD çapraz kurları üzerinde yoğunlaşırken, EUR/USD portföy çapası görevi görür.

  • Tanımlanmış Risk: Tüm işlemlerin %100'üne zorunlu Stop-Loss ve muhafazakar bir lot büyüklüğü uygulanır.

  • Saf Yönetim: Her işlem kendi başına değerlendirilir. Hiçbir kurtarma tekniği veya yapay risk artışı kullanılmaz.

  • Profesyonel Yaklaşım: Hesaplanmış risk ile istikrarlı büyüme hedefleyen yatırımcılar için idealdir.


Optimal Kurulum:

  • Minimum Sermaye: 500 USD

  • Broker: IC Markets (Raw Spread Hesabı)

  • VPS: Optimal performans için gereklidir


Akıllı ve odaklanmış bir strateji ile portföyünüzü çeşitlendirin.

İnceleme yok
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.31 00:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pacific Cross Trader
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
1.3K
USD
9
100%
233
91%
84%
2.12
0.75
USD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.