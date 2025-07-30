- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
523
Kârla kapanan işlemler:
481 (91.96%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (8.03%)
En iyi işlem:
18.05 USD
En kötü işlem:
-32.85 USD
Brüt kâr:
994.01 USD (82 835 pips)
Brüt zarar:
-125.84 USD (7 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (104.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.09 USD (58)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
26.43
Alış işlemleri:
297 (56.79%)
Satış işlemleri:
226 (43.21%)
Kâr faktörü:
7.90
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
2.07 USD
Ortalama zarar:
-3.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.85 USD (1)
Aylık büyüme:
6.95%
Yıllık tahmin:
84.36%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
32.85 USD (2.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.67% (32.85 USD)
Varlığa göre:
30.88% (474.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|523
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|868
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|75K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.05 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +104.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RadexMarkets-Real 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
