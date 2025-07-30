SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Daily Pipes
Alireza Eyvazi

Daily Pipes

Alireza Eyvazi
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -65%
Swissquote-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
39 (38.61%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (61.39%)
En iyi işlem:
151.68 CHF
En kötü işlem:
-170.27 CHF
Brüt kâr:
2 109.68 CHF (53 267 pips)
Brüt zarar:
-3 870.60 CHF (122 436 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (182.05 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
373.25 CHF (4)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
33.53%
Maks. mevduat yükü:
103.72%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
47 (46.53%)
Satış işlemleri:
54 (53.47%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-17.43 CHF
Ortalama kâr:
54.09 CHF
Ortalama zarar:
-62.43 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-450.92 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-488.41 CHF (6)
Aylık büyüme:
-28.30%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 760.92 CHF
Maksimum:
1 779.68 CHF (88.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.12% (1 779.68 CHF)
Varlığa göre:
15.63% (160.08 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 21
#DE40 13
GBPUSD 13
OILUSD 13
XAGUSD 11
USDJPY 10
#NAS100 9
XAUUSD 6
#US30 3
NZDUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -232
#DE40 -441
GBPUSD -266
OILUSD 405
XAGUSD -199
USDJPY -193
#NAS100 -653
XAUUSD 89
#US30 -196
NZDUSD -140
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -304
#DE40 -30K
GBPUSD -44
OILUSD 1.9K
XAGUSD -3.7K
USDJPY -351
#NAS100 -28K
XAUUSD 14K
#US30 -23K
NZDUSD -466
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.68 CHF
En kötü işlem: -170 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +182.05 CHF
Maksimum ardışık zarar: -450.92 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 35
SwissquoteLtd-Server
0.31 × 621
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 264
ForexTimeFXTM-MT5
0.63 × 35
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.71 × 8122
Swissquote-Server
2.26 × 17483
FxPro-ECN
3.79 × 29
Alpari-MT5
4.00 × 2
İnceleme yok
2025.08.19 15:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 09:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 17:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 17:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
