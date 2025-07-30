- Büyüme
İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
39 (38.61%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (61.39%)
En iyi işlem:
151.68 CHF
En kötü işlem:
-170.27 CHF
Brüt kâr:
2 109.68 CHF (53 267 pips)
Brüt zarar:
-3 870.60 CHF (122 436 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (182.05 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
373.25 CHF (4)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
33.53%
Maks. mevduat yükü:
103.72%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
47 (46.53%)
Satış işlemleri:
54 (53.47%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-17.43 CHF
Ortalama kâr:
54.09 CHF
Ortalama zarar:
-62.43 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-450.92 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-488.41 CHF (6)
Aylık büyüme:
-28.30%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 760.92 CHF
Maksimum:
1 779.68 CHF (88.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.12% (1 779.68 CHF)
Varlığa göre:
15.63% (160.08 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|21
|#DE40
|13
|GBPUSD
|13
|OILUSD
|13
|XAGUSD
|11
|USDJPY
|10
|#NAS100
|9
|XAUUSD
|6
|#US30
|3
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-232
|#DE40
|-441
|GBPUSD
|-266
|OILUSD
|405
|XAGUSD
|-199
|USDJPY
|-193
|#NAS100
|-653
|XAUUSD
|89
|#US30
|-196
|NZDUSD
|-140
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-304
|#DE40
|-30K
|GBPUSD
|-44
|OILUSD
|1.9K
|XAGUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-351
|#NAS100
|-28K
|XAUUSD
|14K
|#US30
|-23K
|NZDUSD
|-466
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +151.68 CHF
En kötü işlem: -170 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +182.05 CHF
Maksimum ardışık zarar: -450.92 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 35
|
SwissquoteLtd-Server
|0.31 × 621
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 264
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.63 × 35
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.71 × 8122
|
Swissquote-Server
|2.26 × 17483
|
FxPro-ECN
|3.79 × 29
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-65%
0
0
USD
USD
1
CHF
CHF
9
3%
101
38%
34%
0.54
-17.43
CHF
CHF
65%
1:100