- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 536
Kârla kapanan işlemler:
979 (63.73%)
Zararla kapanan işlemler:
557 (36.26%)
En iyi işlem:
45.33 USD
En kötü işlem:
-51.91 USD
Brüt kâr:
5 771.81 USD (575 996 pips)
Brüt zarar:
-6 064.34 USD (583 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (17.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
264.78 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
62.98%
Maks. mevduat yükü:
6.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
228
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
973 (63.35%)
Satış işlemleri:
563 (36.65%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.19 USD
Ortalama kâr:
5.90 USD
Ortalama zarar:
-10.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-515.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-515.11 USD (11)
Aylık büyüme:
-8.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
532.54 USD
Maksimum:
954.56 USD (17.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.32% (954.56 USD)
Varlığa göre:
8.63% (442.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1536
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-293
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.33 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +17.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -515.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
6th form :)
-Gold Only
-HFT
-SL each entry
-Gold Only
-HFT
-SL each entry
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
9
100%
1 536
63%
63%
0.95
-0.19
USD
USD
17%
1:500