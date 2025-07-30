SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Thunder Breathing 6th
Dany Wardiyanto

Thunder Breathing 6th

Dany Wardiyanto
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 536
Kârla kapanan işlemler:
979 (63.73%)
Zararla kapanan işlemler:
557 (36.26%)
En iyi işlem:
45.33 USD
En kötü işlem:
-51.91 USD
Brüt kâr:
5 771.81 USD (575 996 pips)
Brüt zarar:
-6 064.34 USD (583 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (17.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
264.78 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
62.98%
Maks. mevduat yükü:
6.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
228
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
973 (63.35%)
Satış işlemleri:
563 (36.65%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.19 USD
Ortalama kâr:
5.90 USD
Ortalama zarar:
-10.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-515.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-515.11 USD (11)
Aylık büyüme:
-8.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
532.54 USD
Maksimum:
954.56 USD (17.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.32% (954.56 USD)
Varlığa göre:
8.63% (442.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1536
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -293
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -7.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.33 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +17.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -515.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
6th form :)

-Gold Only
-HFT
-SL each entry



İnceleme yok
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 17:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 04:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 20:41
Share of trading days is too low
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 19:41
Share of trading days is too low
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 18:33
Share of trading days is too low
2025.07.30 18:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 18:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 17:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Thunder Breathing 6th
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
4.8K
USD
9
100%
1 536
63%
63%
0.95
-0.19
USD
17%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.