SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Moderat Growth
Rahmad Ivanda

Moderat Growth

Rahmad Ivanda
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
FBS-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
46 (46.00%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (54.00%)
En iyi işlem:
135.90 USD
En kötü işlem:
-49.66 USD
Brüt kâr:
1 108.80 USD (64 011 pips)
Brüt zarar:
-1 021.44 USD (76 754 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (247.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
247.88 USD (12)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
89.64%
Maks. mevduat yükü:
149.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
68 (68.00%)
Satış işlemleri:
32 (32.00%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
24.10 USD
Ortalama zarar:
-18.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-195.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.35 USD (8)
Aylık büyüme:
39.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
161.24 USD
Maksimum:
212.10 USD (50.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.94% (184.44 USD)
Varlığa göre:
52.97% (107.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 70
CADCHF 5
GBPCHF 4
US100 4
USDCHF 3
CHFJPY 3
EURGBP 1
EURAUD 1
AUDJPY 1
EURNZD 1
EURUSD 1
AUDCAD 1
GBPJPY 1
NZDCHF 1
USDCAD 1
USDJPY 1
GBPUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 72
CADCHF -20
GBPCHF -91
US100 -73
USDCHF 51
CHFJPY 100
EURGBP -10
EURAUD -3
AUDJPY -5
EURNZD -9
EURUSD 27
AUDCAD -8
GBPJPY -14
NZDCHF 16
USDCAD 31
USDJPY 19
GBPUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7K
CADCHF -453
GBPCHF -1.9K
US100 -24K
USDCHF 1.8K
CHFJPY 4.1K
EURGBP -254
EURAUD -150
AUDJPY -370
EURNZD -760
EURUSD 537
AUDCAD -349
GBPJPY -600
NZDCHF 573
USDCAD 1.4K
USDJPY 489
GBPUSD 183
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.90 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +247.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -195.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FreshForex-MT5
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 5
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 2
EmporiumCapital-Server
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
LandFX-Live
0.00 × 1
281 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 14:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 10:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 14:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 07:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 00:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Moderat Growth
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
272
USD
10
0%
100
46%
90%
1.08
0.87
USD
69%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.