İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
46 (46.00%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (54.00%)
En iyi işlem:
135.90 USD
En kötü işlem:
-49.66 USD
Brüt kâr:
1 108.80 USD (64 011 pips)
Brüt zarar:
-1 021.44 USD (76 754 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (247.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
247.88 USD (12)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
89.64%
Maks. mevduat yükü:
149.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
68 (68.00%)
Satış işlemleri:
32 (32.00%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
24.10 USD
Ortalama zarar:
-18.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-195.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.35 USD (8)
Aylık büyüme:
39.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
161.24 USD
Maksimum:
212.10 USD (50.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.94% (184.44 USD)
Varlığa göre:
52.97% (107.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|70
|CADCHF
|5
|GBPCHF
|4
|US100
|4
|USDCHF
|3
|CHFJPY
|3
|EURGBP
|1
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|1
|EURNZD
|1
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|NZDCHF
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|72
|CADCHF
|-20
|GBPCHF
|-91
|US100
|-73
|USDCHF
|51
|CHFJPY
|100
|EURGBP
|-10
|EURAUD
|-3
|AUDJPY
|-5
|EURNZD
|-9
|EURUSD
|27
|AUDCAD
|-8
|GBPJPY
|-14
|NZDCHF
|16
|USDCAD
|31
|USDJPY
|19
|GBPUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7K
|CADCHF
|-453
|GBPCHF
|-1.9K
|US100
|-24K
|USDCHF
|1.8K
|CHFJPY
|4.1K
|EURGBP
|-254
|EURAUD
|-150
|AUDJPY
|-370
|EURNZD
|-760
|EURUSD
|537
|AUDCAD
|-349
|GBPJPY
|-600
|NZDCHF
|573
|USDCAD
|1.4K
|USDJPY
|489
|GBPUSD
|183
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
En iyi işlem: +135.90 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +247.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -195.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 5
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 2
|
EmporiumCapital-Server
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
USD
272
USD
USD
10
0%
100
46%
90%
1.08
0.87
USD
USD
69%
1:200