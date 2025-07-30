SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ALGO AI GIULIA
Stefano Toti

ALGO AI GIULIA

Stefano Toti
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -62%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
636
Kârla kapanan işlemler:
169 (26.57%)
Zararla kapanan işlemler:
467 (73.43%)
En iyi işlem:
406.44 EUR
En kötü işlem:
-193.23 EUR
Brüt kâr:
4 009.09 EUR (1 667 626 pips)
Brüt zarar:
-6 066.03 EUR (1 352 213 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (25.65 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
406.44 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.14%
Maks. mevduat yükü:
22.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
225 (35.38%)
Satış işlemleri:
411 (64.62%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-3.23 EUR
Ortalama kâr:
23.72 EUR
Ortalama zarar:
-12.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-257.37 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-474.56 EUR (20)
Aylık büyüme:
-45.88%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 066.43 EUR
Maksimum:
2 148.25 EUR (127.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.96% (2 147.99 EUR)
Varlığa göre:
11.23% (301.51 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 42
EURUSD 38
USDJPY 37
AUDUSD 31
USDCHF 28
AUDCHF 28
EURAUD 28
AUDJPY 27
GBPUSD 25
CADJPY 23
CADCHF 22
NZDUSD 22
GBPNZD 22
AUDCAD 21
NZDCHF 21
CHFJPY 20
EURCAD 19
BTCUSD 18
NZDCAD 18
NZDJPY 18
GBPJPY 17
EURNZD 17
EURJPY 15
GBPCAD 14
EURCHF 14
EURGBP 13
GBPAUD 13
GBPCHF 11
AUDNZD 10
ETHUSD 2
XAUUSD 1
DOGUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -871
EURUSD 293
USDJPY -433
AUDUSD -165
USDCHF -182
AUDCHF -267
EURAUD -147
AUDJPY 29
GBPUSD -119
CADJPY 412
CADCHF -80
NZDUSD -117
GBPNZD -87
AUDCAD 315
NZDCHF -85
CHFJPY -136
EURCAD -167
BTCUSD 547
NZDCAD -100
NZDJPY -141
GBPJPY -16
EURNZD -7
EURJPY -94
GBPCAD -64
EURCHF -180
EURGBP 28
GBPAUD -13
GBPCHF -69
AUDNZD -243
ETHUSD -167
XAUUSD -3
DOGUSD -13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -1.6K
EURUSD 1.4K
USDJPY -4.4K
AUDUSD -1.7K
USDCHF -468
AUDCHF -1.7K
EURAUD -949
AUDJPY 171
GBPUSD -2.6K
CADJPY 579
CADCHF -551
NZDUSD -522
GBPNZD -1.5K
AUDCAD 704
NZDCHF -1.1K
CHFJPY -1.3K
EURCAD -2.4K
BTCUSD 348K
NZDCAD -1.6K
NZDJPY -703
GBPJPY -1K
EURNZD -21
EURJPY -864
GBPCAD -1.7K
EURCHF -655
EURGBP 294
GBPAUD -833
GBPCHF -1.5K
AUDNZD -660
ETHUSD -4.9K
XAUUSD -11
DOGUSD -835
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +406.44 EUR
En kötü işlem: -193 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +25.65 EUR
Maksimum ardışık zarar: -257.37 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.33 × 12
İnceleme yok
2025.09.15 03:09
A large drawdown may occur on the account again
