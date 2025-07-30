- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 333
Kârla kapanan işlemler:
907 (68.04%)
Zararla kapanan işlemler:
426 (31.96%)
En iyi işlem:
22.75 USD
En kötü işlem:
-23.92 USD
Brüt kâr:
2 065.87 USD (98 957 pips)
Brüt zarar:
-1 129.23 USD (53 258 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (107.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.10 USD (36)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
89.57%
Maks. mevduat yükü:
31.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
229
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
12.29
Alış işlemleri:
748 (56.11%)
Satış işlemleri:
585 (43.89%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
2.28 USD
Ortalama zarar:
-2.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-44.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.20 USD (6)
Aylık büyüme:
22.38%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.03 USD
Maksimum:
76.22 USD (3.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.50% (75.64 USD)
Varlığa göre:
41.12% (959.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|306
|USDCADm
|235
|AUDUSDm
|230
|USDCHFm
|227
|EURUSDm
|187
|EURGBPm
|148
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDm
|233
|USDCADm
|151
|AUDUSDm
|175
|USDCHFm
|159
|EURUSDm
|121
|EURGBPm
|98
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDm
|11K
|USDCADm
|9.6K
|AUDUSDm
|8.1K
|USDCHFm
|6.6K
|EURUSDm
|6.2K
|EURGBPm
|3.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.75 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +107.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
63%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
9
98%
1 333
68%
90%
1.82
0.70
USD
USD
41%
1:400