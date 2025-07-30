SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MIOKDJ2025
Sheng Yu Chen

MIOKDJ2025

Sheng Yu Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 63%
Exness-Real7
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 333
Kârla kapanan işlemler:
907 (68.04%)
Zararla kapanan işlemler:
426 (31.96%)
En iyi işlem:
22.75 USD
En kötü işlem:
-23.92 USD
Brüt kâr:
2 065.87 USD (98 957 pips)
Brüt zarar:
-1 129.23 USD (53 258 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (107.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.10 USD (36)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
89.57%
Maks. mevduat yükü:
31.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
229
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
12.29
Alış işlemleri:
748 (56.11%)
Satış işlemleri:
585 (43.89%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
2.28 USD
Ortalama zarar:
-2.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-44.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.20 USD (6)
Aylık büyüme:
22.38%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.03 USD
Maksimum:
76.22 USD (3.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.50% (75.64 USD)
Varlığa göre:
41.12% (959.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm 306
USDCADm 235
AUDUSDm 230
USDCHFm 227
EURUSDm 187
EURGBPm 148
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm 233
USDCADm 151
AUDUSDm 175
USDCHFm 159
EURUSDm 121
EURGBPm 98
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm 11K
USDCADm 9.6K
AUDUSDm 8.1K
USDCHFm 6.6K
EURUSDm 6.2K
EURGBPm 3.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.75 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +107.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 09:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

