SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DiabloTrade Indices 100k
Alno Markets Ltd

DiabloTrade Indices 100k

Alno Markets Ltd
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 018
Kârla kapanan işlemler:
3 646 (60.58%)
Zararla kapanan işlemler:
2 372 (39.42%)
En iyi işlem:
318.46 USD
En kötü işlem:
-472.06 USD
Brüt kâr:
62 212.51 USD (731 142 pips)
Brüt zarar:
-43 695.94 USD (467 938 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (5 692.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 692.25 USD (74)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
92.34%
Maks. mevduat yükü:
85.25%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1039
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.24
Alış işlemleri:
2 933 (48.74%)
Satış işlemleri:
3 085 (51.26%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
3.08 USD
Ortalama kâr:
17.06 USD
Ortalama zarar:
-18.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-5 720.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 720.61 USD (28)
Aylık büyüme:
10.44%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.48 USD
Maksimum:
5 720.93 USD (5.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.36% (5 725.09 USD)
Varlığa göre:
5.54% (6 447.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GDAXI 3451
NDX 2567
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GDAXI 9.6K
NDX 8.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GDAXI 141K
NDX 123K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +318.46 USD
En kötü işlem: -472 USD
Maksimum ardışık kazanç: 74
Maksimum ardışık kayıp: 28
Maksimum ardışık kâr: +5 692.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 720.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
4.37 × 731
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.30 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 10:50
Share of trading days is too low
2025.07.30 10:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 09:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 09:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 09:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.30 09:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 09:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DiabloTrade Indices 100k
Ayda 99 USD
19%
0
0
USD
118K
USD
9
99%
6 018
60%
92%
1.42
3.08
USD
6%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.