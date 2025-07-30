SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SHYAM
Shyam Mainali

SHYAM

Shyam Mainali
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
MavenTrade-Server
1:75
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
58 (38.92%)
Zararla kapanan işlemler:
91 (61.07%)
En iyi işlem:
62.60 USD
En kötü işlem:
-69.90 USD
Brüt kâr:
839.93 USD (32 459 pips)
Brüt zarar:
-1 041.12 USD (69 215 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (92.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.04 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
6.64%
Maks. mevduat yükü:
60.98%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
53 (35.57%)
Satış işlemleri:
96 (64.43%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-1.35 USD
Ortalama kâr:
14.48 USD
Ortalama zarar:
-11.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-76.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-162.80 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.94%
Yıllık tahmin:
-11.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
281.18 USD
Maksimum:
333.34 USD (6.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.60% (333.34 USD)
Varlığa göre:
2.11% (102.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 99
US100 20
GER30 14
WTI 6
GBPUSD 4
US30 3
BTCUSD 2
ETHUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -79
US100 -110
GER30 -3
WTI -11
GBPUSD 6
US30 -2
BTCUSD -1
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -225
US100 -27K
GER30 52
WTI -27
GBPUSD 10
US30 -31
BTCUSD -9.2K
ETHUSD -203
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.60 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +92.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MavenTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Experinces 10 Years in trading. 
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 13:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 14:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.