Kaluvai Vijaya Reddy

FearLess Trading

Kaluvai Vijaya Reddy
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -39%
Exness-MT5Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
230
Kârla kapanan işlemler:
165 (71.73%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (28.26%)
En iyi işlem:
315.01 USD
En kötü işlem:
-254.49 USD
Brüt kâr:
1 413.12 USD (27 343 pips)
Brüt zarar:
-1 677.79 USD (33 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (178.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
315.01 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
98.21%
Maks. mevduat yükü:
35.88%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
121 (52.61%)
Satış işlemleri:
109 (47.39%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-1.15 USD
Ortalama kâr:
8.56 USD
Ortalama zarar:
-25.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 219.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 219.14 USD (10)
Aylık büyüme:
-63.58%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
286.29 USD
Maksimum:
1 305.00 USD (64.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.16% (1 305.00 USD)
Varlığa göre:
77.49% (1 134.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZDm 73
EURCHFm 64
NZDCHFm 45
AUDCADm 40
CADCHFm 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZDm -455
EURCHFm 100
NZDCHFm 12
AUDCADm 64
CADCHFm 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZDm -11K
EURCHFm 130
NZDCHFm 91
AUDCADm 4K
CADCHFm 507
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +315.01 USD
En kötü işlem: -254 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +178.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 219.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FearLess Trading, MetaTrader sinyal sağlayıcısı olarak, gelişmiş forex hedge stratejilerini kullanarak güvenilir ve disiplinli işlem sinyalleri sunar. Bu yaklaşım, riskleri minimize ederken volatil forex piyasasında tutarlı kazanç fırsatları aramayı amaçlar. Hedge teknikleriyle açılan pozisyonları etkili şekilde yöneterek zararları kontrol altında tutar ve sermayeyi korur; böylece abonelerine daha fazla istikrar ve şeffaflık sağlar. İster yeni başlayan olun ister deneyimli bir trader, FearLess Trading sinyal hizmeti portföyünüzü güvenle büyütmenize yardımcı olmayı hedefler—tahminlere yer yok, sadece stratejik ve korkusuz işlem.[Previous conversation content adapted to Turkish]


