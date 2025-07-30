SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / YiddinFX SA
Nik Muhammed Muhyyiddin

YiddinFX SA

Nik Muhammed Muhyyiddin
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
CXMDirect-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
97 (74.04%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (25.95%)
En iyi işlem:
124.53 USD
En kötü işlem:
-118.62 USD
Brüt kâr:
696.49 USD (274 789 pips)
Brüt zarar:
-622.82 USD (71 712 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (103.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.65 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
90.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
88 (67.18%)
Satış işlemleri:
43 (32.82%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
7.18 USD
Ortalama zarar:
-18.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-212.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-212.27 USD (5)
Aylık büyüme:
-13.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
313.61 USD (23.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.36% (313.61 USD)
Varlığa göre:
38.24% (342.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XRPUSD 19
USDJPY 17
XAUUSD 13
EURJPY 9
EURAUD 8
USDCHF 7
GBPJPY 7
GBPUSD 6
USDCAD 6
AUDCAD 5
BTCUSD 5
USDMXN 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
USDZAR 4
EURGBP 4
EURUSD 3
ADAUSD 2
NZDUSD 2
GBPAUD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XRPUSD -199
USDJPY 64
XAUUSD 56
EURJPY -3
EURAUD -34
USDCHF 13
GBPJPY 21
GBPUSD 36
USDCAD 3
AUDCAD 4
BTCUSD 11
USDMXN 21
GBPNZD -6
AUDNZD 8
USDZAR 26
EURGBP 18
EURUSD 27
ADAUSD 1
NZDUSD 5
GBPAUD 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XRPUSD -20K
USDJPY 9.4K
XAUUSD 5.6K
EURJPY -425
EURAUD -5.3K
USDCHF 1K
GBPJPY 3.1K
GBPUSD 3.6K
USDCAD 389
AUDCAD 421
BTCUSD 112K
USDMXN 39K
GBPNZD -1.1K
AUDNZD 1.4K
USDZAR 47K
EURGBP 1.4K
EURUSD 2.7K
ADAUSD 828
NZDUSD 541
GBPAUD 277
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +124.53 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +103.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -212.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CXMDirect-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Fore display and record
İnceleme yok
2025.09.19 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.08.05 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 03:49
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.30 03:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 03:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
