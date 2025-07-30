SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / X 3
Kok Chye Ong

X 3

Kok Chye Ong
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 99%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
144
Kârla kapanan işlemler:
108 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (25.00%)
En iyi işlem:
56.55 USD
En kötü işlem:
-17.32 USD
Brüt kâr:
736.78 USD (13 136 pips)
Brüt zarar:
-267.39 USD (5 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (92.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.46 USD (17)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
61.89%
Maks. mevduat yükü:
39.29%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
11.32
Alış işlemleri:
77 (53.47%)
Satış işlemleri:
67 (46.53%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
3.26 USD
Ortalama kâr:
6.82 USD
Ortalama zarar:
-7.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-41.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.45 USD (4)
Aylık büyüme:
34.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
41.45 USD (3.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.86% (41.45 USD)
Varlığa göre:
44.84% (276.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 28
GBPUSD 21
NZDCAD 13
NZDUSD 13
USDCHF 13
AUDUSD 12
GBPCHF 12
AUDCHF 11
CADCHF 11
EURGBP 9
GBPAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 83
GBPUSD 74
NZDCAD 41
NZDUSD 45
USDCHF 42
AUDUSD 53
GBPCHF 37
AUDCHF 32
CADCHF 32
EURGBP 29
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDCAD 1.3K
NZDUSD 959
USDCHF -310
AUDUSD 1.2K
GBPCHF 592
AUDCHF 173
CADCHF 112
EURGBP 550
GBPAUD 163
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.55 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +92.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 2
AltairInc-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.24 × 82
FusionMarkets-Live
0.66 × 241
Valutrades-Real-HK
0.73 × 60
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.26 × 72
FusionMarkets-Live 2
1.36 × 22
FPMarkets-Live2
1.40 × 5
ICMarketsSC-Live10
1.50 × 2
Exness-Real
1.98 × 42
SwitchMarkets-Real
2.00 × 3
PurpleTradingSC-02Demo
2.15 × 13
ForexChief-DirectFX
3.00 × 5
TradingProInternational-Live 2
3.00 × 1
Tradeview-Live
3.83 × 12
ICMarketsSC-Live31
4.20 × 25
FXPIG-LIVE
4.33 × 18
RoboForex-ProCent-7
5.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
5.46 × 237
IronFXBM-Real9
6.13 × 16
BroctagonPrimeMarkets-Live
7.00 × 4
Coinexx-Demo
7.50 × 6
High Risk, expected return 30%+

Stop loss at 60% equity

İnceleme yok
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 17:27
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 10:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 01:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
