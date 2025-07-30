SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / D1Break
Roberto Alencar

D1Break

Roberto Alencar
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
88 (96.70%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (3.30%)
En iyi işlem:
5.35 EUR
En kötü işlem:
-15.30 EUR
Brüt kâr:
201.84 EUR (30 387 pips)
Brüt zarar:
-34.79 EUR (5 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (83.29 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
83.29 EUR (38)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.88
Alış işlemleri:
35 (38.46%)
Satış işlemleri:
56 (61.54%)
Kâr faktörü:
5.80
Beklenen getiri:
1.84 EUR
Ortalama kâr:
2.29 EUR
Ortalama zarar:
-11.60 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-15.30 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-15.30 EUR (1)
Aylık büyüme:
6.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
15.36 EUR (1.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.32% (14.24 EUR)
Varlığa göre:
16.20% (189.11 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 11
EURNZD 10
GBPUSD 10
EURAUD 9
USDJPY 8
USDCHF 7
XAUUSD 7
AUDCAD 6
EURCAD 5
NZDCAD 4
EURJPY 4
NZDUSD 3
EURUSD 1
NZDJPY 1
EURCHF 1
NZDCHF 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 20
EURNZD 7
GBPUSD 42
EURAUD -17
USDJPY 24
USDCHF 18
XAUUSD 31
AUDCAD 8
EURCAD 12
NZDCAD 12
EURJPY 6
NZDUSD 7
EURUSD 4
NZDJPY 1
EURCHF 6
NZDCHF 2
USDCAD 3
GBPCAD 1
GBPNZD 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 3.3K
EURNZD 1.4K
GBPUSD 4.5K
EURAUD -2.4K
USDJPY 4.2K
USDCHF 1.7K
XAUUSD 3.2K
AUDCAD 1.2K
EURCAD 1.7K
NZDCAD 1.8K
EURJPY 1K
NZDUSD 749
EURUSD 365
NZDJPY 149
EURCHF 500
NZDCHF 302
USDCAD 495
GBPCAD 148
GBPNZD 489
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.35 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +83.29 EUR
Maksimum ardışık zarar: -15.30 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 2
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
signal D1Break
İnceleme yok
2025.08.14 23:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.08.14 06:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 05:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 01:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.30 01:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 01:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
D1Break
Ayda 100 USD
17%
0
0
USD
1.2K
EUR
9
100%
91
96%
100%
5.80
1.84
EUR
16%
1:100
