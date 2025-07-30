SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ANGELS BTC
Hayden Chan

ANGELS BTC

Hayden Chan
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 88%
TradeMaxGlobal-Live8
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
734
Kârla kapanan işlemler:
498 (67.84%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (32.15%)
En iyi işlem:
41.44 USD
En kötü işlem:
-46.05 USD
Brüt kâr:
1 959.90 USD (20 035 420 pips)
Brüt zarar:
-1 073.19 USD (10 179 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (30.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.35 USD (11)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
90.57%
Maks. mevduat yükü:
14.52%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.02
Alış işlemleri:
392 (53.41%)
Satış işlemleri:
342 (46.59%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
3.94 USD
Ortalama zarar:
-4.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-281.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-281.57 USD (9)
Aylık büyüme:
13.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
294.09 USD (13.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.50% (294.09 USD)
Varlığa göre:
53.88% (1 046.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 733
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 887
XAUUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 9.9M
XAUUSD 1
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.44 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +30.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -281.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Contact Telegram @highlightgor
İnceleme yok
2025.09.28 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 08:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 04:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 04:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 23:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 12:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

