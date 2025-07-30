- Büyüme
İşlemler:
734
Kârla kapanan işlemler:
498 (67.84%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (32.15%)
En iyi işlem:
41.44 USD
En kötü işlem:
-46.05 USD
Brüt kâr:
1 959.90 USD (20 035 420 pips)
Brüt zarar:
-1 073.19 USD (10 179 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (30.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.35 USD (11)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
90.57%
Maks. mevduat yükü:
14.52%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.02
Alış işlemleri:
392 (53.41%)
Satış işlemleri:
342 (46.59%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
3.94 USD
Ortalama zarar:
-4.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-281.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-281.57 USD (9)
Aylık büyüme:
13.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
294.09 USD (13.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.50% (294.09 USD)
Varlığa göre:
53.88% (1 046.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|733
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|887
|XAUUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|9.9M
|XAUUSD
|1
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.44 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +30.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -281.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
