Muhammad Ikhlas Al Kutsi

Smart Momentum XAUUSD High Risk Mode 5

Muhammad Ikhlas Al Kutsi
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -50%
Exness-Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
300
Kârla kapanan işlemler:
166 (55.33%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (44.67%)
En iyi işlem:
23.10 USD
En kötü işlem:
-22.27 USD
Brüt kâr:
470.85 USD (470 813 pips)
Brüt zarar:
-535.54 USD (535 598 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (44.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.97 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
23.07%
Maks. mevduat yükü:
41.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
217 (72.33%)
Satış işlemleri:
83 (27.67%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.22 USD
Ortalama kâr:
2.84 USD
Ortalama zarar:
-4.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-7.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.14 USD (3)
Aylık büyüme:
85.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
97.86 USD
Maksimum:
102.13 USD (76.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.30% (102.13 USD)
Varlığa göre:
44.58% (16.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -65K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.10 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +44.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Smart Momentum XAUUSD – Hybrid Auto-Compound EA is a professional gold trading robot (XAUUSD) designed with 5 strategy modes:

  • Mode 1: EMA + RSI
  • Mode 2: MACD + RSI
  • Mode 3: EMA + Zone
  • Mode 4: EMA + MACD
  • Mode 5: Hybrid (EMA+RSI with MACD & Zone filters)

The EA adapts to both trending and ranging markets, equipped with auto-compounding risk management, trailing stop, break-even, and advanced filters (time, spread, news). With a starting balance from $100, traders can enjoy safe and consistent results while monitoring real-time signals, balance, and equity directly from the built-in chart panel.

Join Our Telegram Group : https://t.me/smartmomentumxauusd

 


2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 07:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.05 06:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 14:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.07.30 08:50
Share of trading days is too low
2025.07.30 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 17:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.29 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
