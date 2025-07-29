- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-65K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Smart Momentum XAUUSD – Hybrid Auto-Compound EA is a professional gold trading robot (XAUUSD) designed with 5 strategy modes:
- Mode 1: EMA + RSI
- Mode 2: MACD + RSI
- Mode 3: EMA + Zone
- Mode 4: EMA + MACD
- Mode 5: Hybrid (EMA+RSI with MACD & Zone filters)
The EA adapts to both trending and ranging markets, equipped with auto-compounding risk management, trailing stop, break-even, and advanced filters (time, spread, news). With a starting balance from $100, traders can enjoy safe and consistent results while monitoring real-time signals, balance, and equity directly from the built-in chart panel.
Join Our Telegram Group : https://t.me/smartmomentumxauusd
USD
USD
USD