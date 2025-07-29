SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fabio macoppi 02
Fabio Macoppi

Fabio macoppi 02

Fabio Macoppi
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 250 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
85 (63.90%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (36.09%)
En iyi işlem:
179.26 USD
En kötü işlem:
-180.55 USD
Brüt kâr:
4 685.41 USD (52 118 pips)
Brüt zarar:
-1 955.57 USD (35 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (809.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
878.95 USD (15)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
71.17%
Maks. mevduat yükü:
0.49%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
79 (59.40%)
Satış işlemleri:
54 (40.60%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
20.53 USD
Ortalama kâr:
55.12 USD
Ortalama zarar:
-40.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-492.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-560.05 USD (6)
Aylık büyüme:
0.20%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 131.60 USD (1.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.08% (1 131.60 USD)
Varlığa göre:
2.11% (2 209.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 84
EURUSD 48
archived 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1K
archived 156
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 13K
EURUSD 3.4K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.26 USD
En kötü işlem: -181 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +809.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -492.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-05
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 9
Exness-Real14
0.00 × 6
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 2
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 22
ICMarkets-Live03
0.00 × 8
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
NPBFX-Real
0.00 × 2
225 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.16 15:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.29 15:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
