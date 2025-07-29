- Büyüme
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
85 (63.90%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (36.09%)
En iyi işlem:
179.26 USD
En kötü işlem:
-180.55 USD
Brüt kâr:
4 685.41 USD (52 118 pips)
Brüt zarar:
-1 955.57 USD (35 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (809.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
878.95 USD (15)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
71.17%
Maks. mevduat yükü:
0.49%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
79 (59.40%)
Satış işlemleri:
54 (40.60%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
20.53 USD
Ortalama kâr:
55.12 USD
Ortalama zarar:
-40.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-492.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-560.05 USD (6)
Aylık büyüme:
0.20%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 131.60 USD (1.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.08% (1 131.60 USD)
Varlığa göre:
2.11% (2 209.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|84
|EURUSD
|48
|archived
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1K
|archived
|156
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|3.4K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +179.26 USD
En kötü işlem: -181 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +809.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -492.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 9
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 2
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 8
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
NPBFX-Real
|0.00 × 2
