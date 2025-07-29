SinyallerBölümler
Muhammad Fathir Adistyra Febrian

Adistyragold

Muhammad Fathir Adistyra Febrian
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
41 (37.61%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (62.39%)
En iyi işlem:
793.40 USD
En kötü işlem:
-490.98 USD
Brüt kâr:
19 261.81 USD (138 083 pips)
Brüt zarar:
-17 077.66 USD (132 368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (3 027.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 027.53 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
76.22%
Maks. mevduat yükü:
2.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
67 (61.47%)
Satış işlemleri:
42 (38.53%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
20.04 USD
Ortalama kâr:
469.80 USD
Ortalama zarar:
-251.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 981.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 892.38 USD (10)
Aylık büyüme:
2.39%
Yıllık tahmin:
27.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
205.82 USD
Maksimum:
3 590.38 USD (3.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.39% (3 500.51 USD)
Varlığa göre:
0.73% (743.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_ 85
GBPJPY_ 10
EURJPY_ 10
CHFJPY_ 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_ 3K
GBPJPY_ -476
EURJPY_ -46
CHFJPY_ -307
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_ 19K
GBPJPY_ -7.7K
EURJPY_ -631
CHFJPY_ -4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +793.40 USD
En kötü işlem: -491 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +3 027.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 981.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeMasterTrade-Virtual" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.26 21:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 07:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 14:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
