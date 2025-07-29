- Büyüme
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
9 (24.32%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (75.68%)
En iyi işlem:
3 795.31 USD
En kötü işlem:
-1 109.85 USD
Brüt kâr:
9 646.08 USD (7 165 pips)
Brüt zarar:
-19 419.86 USD (14 110 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (3 795.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 795.31 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
72.73%
Maks. mevduat yükü:
1.73%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
19 (51.35%)
Satış işlemleri:
18 (48.65%)
Kâr faktörü:
0.50
Beklenen getiri:
-264.16 USD
Ortalama kâr:
1 071.79 USD
Ortalama zarar:
-693.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-6 409.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 409.35 USD (8)
Aylık büyüme:
0.92%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12 110.55 USD
Maksimum:
12 110.55 USD (8.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.07% (12 103.71 USD)
Varlığa göre:
0.99% (1 465.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USDJPY
|11
|NAT.GAS
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-5.7K
|USDJPY
|-2.6K
|NAT.GAS
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|-1.5K
|NAT.GAS
|-104
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 795.31 USD
En kötü işlem: -1 110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +3 795.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 409.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 195
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.37 × 987
|
Tickmill-Live
|2.37 × 11118
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.46 × 13
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|3.60 × 20
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
VantageInternational-Live
|4.25 × 4
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.88 × 8
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.24 × 33
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.13 × 211
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|7.82 × 38
|
Ava-Real 1-MT5
|7.85 × 176
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|7.99 × 166
