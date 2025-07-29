- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
27 (51.92%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (48.08%)
En iyi işlem:
99.50 USD
En kötü işlem:
-62.12 USD
Brüt kâr:
1 268.00 USD (38 041 pips)
Brüt zarar:
-1 168.77 USD (27 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (149.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.59 USD (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
26.72%
Maks. mevduat yükü:
25.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
11 (21.15%)
Satış işlemleri:
41 (78.85%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
1.91 USD
Ortalama kâr:
46.96 USD
Ortalama zarar:
-46.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-252.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-252.50 USD (5)
Aylık büyüme:
-10.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.14 USD
Maksimum:
391.41 USD (16.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.01% (391.41 USD)
Varlığa göre:
3.95% (77.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|NQ100.R
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|0
|NQ100.R
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|934
|NQ100.R
|10K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.50 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +149.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -252.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Subs for cuan
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
9
0%
52
51%
27%
1.08
1.91
USD
USD
19%
1:200