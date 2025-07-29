SinyallerBölümler
You Sheng Kai

FFXX

You Sheng Kai
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 21%
CapitalFutures-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
809
Kârla kapanan işlemler:
485 (59.95%)
Zararla kapanan işlemler:
324 (40.05%)
En iyi işlem:
216.24 USD
En kötü işlem:
-409.92 USD
Brüt kâr:
7 312.42 USD (450 767 pips)
Brüt zarar:
-7 111.92 USD (391 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (315.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
431.19 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
94.19%
Maks. mevduat yükü:
123.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
495 (61.19%)
Satış işlemleri:
314 (38.81%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
15.08 USD
Ortalama zarar:
-21.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-102.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-556.34 USD (3)
Aylık büyüme:
54.44%
Yıllık tahmin:
660.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
460.93 USD
Maksimum:
987.58 USD (66.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.82% (987.58 USD)
Varlığa göre:
39.10% (436.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDXXX 622
USDJPYXXX 90
SPX500 22
EURUSDXXX 11
XAGUSD_A9 11
XBRUSD_A9 9
NDAQ100 7
AUDCADXXX 5
CADJPYXXX 4
USDSEK_A9 3
EURNZDXXX 3
NZDJPYXXX 3
XTIUSD_A9 3
USDCNHXXX 2
USDZARXXX 2
EURJPYXXX 2
EURAUDXXX 2
NVDA.US 1
USDSGDXXX 1
USDCADXXX 1
GBPJPYXXX 1
KO.US 1
EURCHFXXX 1
AUDUSDXXX 1
NZDUSDXXX 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDXXX 242
USDJPYXXX 49
SPX500 -114
EURUSDXXX -22
XAGUSD_A9 62
XBRUSD_A9 -21
NDAQ100 3
AUDCADXXX -8
CADJPYXXX 30
USDSEK_A9 -12
EURNZDXXX 4
NZDJPYXXX 11
XTIUSD_A9 0
USDCNHXXX -5
USDZARXXX 7
EURJPYXXX 7
EURAUDXXX -21
NVDA.US -3
USDSGDXXX 0
USDCADXXX -2
GBPJPYXXX -1
KO.US -10
EURCHFXXX -2
AUDUSDXXX 7
NZDUSDXXX 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDXXX 37K
USDJPYXXX 6.3K
SPX500 -4.1K
EURUSDXXX 629
XAGUSD_A9 520
XBRUSD_A9 -625
NDAQ100 -836
AUDCADXXX -388
CADJPYXXX 2.3K
USDSEK_A9 -1.1K
EURNZDXXX 434
NZDJPYXXX 350
XTIUSD_A9 70
USDCNHXXX -1.2K
USDZARXXX 14K
EURJPYXXX 764
EURAUDXXX -1.6K
NVDA.US 7.3K
USDSGDXXX -5
USDCADXXX -293
GBPJPYXXX -195
KO.US 240
EURCHFXXX -71
AUDUSDXXX 365
NZDUSDXXX 14
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +216.24 USD
En kötü işlem: -410 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +315.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 06:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 308 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 02:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 04:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 21:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 22:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 263 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 08:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 03:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 02:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 252 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FFXX
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
1.1K
USD
45
0%
809
59%
94%
1.02
0.25
USD
67%
1:30
