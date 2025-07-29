- Büyüme
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
65 (87.83%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (12.16%)
En iyi işlem:
10.04 USD
En kötü işlem:
-12.20 USD
Brüt kâr:
236.04 USD (195 400 pips)
Brüt zarar:
-75.66 USD (5 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (37.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.36 USD (13)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
2.72%
Maks. mevduat yükü:
13.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
13.15
Alış işlemleri:
39 (52.70%)
Satış işlemleri:
35 (47.30%)
Kâr faktörü:
3.12
Beklenen getiri:
2.17 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
-8.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-12.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.20 USD (1)
Aylık büyüme:
20.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.36 USD
Maksimum:
12.20 USD (2.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.41% (11.48 USD)
Varlığa göre:
10.70% (44.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|BTCUSD
|18
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|127
|BTCUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.1K
|BTCUSD
|185K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.04 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +37.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
İnceleme yok
