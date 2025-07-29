- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
35 (92.10%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (7.89%)
En iyi işlem:
10.65 USD
En kötü işlem:
-2.09 USD
Brüt kâr:
97.15 USD (13 460 pips)
Brüt zarar:
-2.88 USD (174 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (52.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.34 USD (22)
Sharpe oranı:
1.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.55%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
45.11
Alış işlemleri:
22 (57.89%)
Satış işlemleri:
16 (42.11%)
Kâr faktörü:
33.73
Beklenen getiri:
2.48 USD
Ortalama kâr:
2.78 USD
Ortalama zarar:
-0.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.09 USD (1)
Aylık büyüme:
11.60%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 USD
Maksimum:
2.09 USD (0.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.58% (2.09 USD)
Varlığa göre:
46.24% (183.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|37
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|94
|USDCAD
|0
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|13K
|USDCAD
|-18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.65 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +52.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Darwinex-Live
|0.50 × 164
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.68 × 391
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Tickmill-Live
|1.32 × 1733
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
|
Coinexx-Live
|2.59 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.75 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
USD
398
USD
USD
8
89%
38
92%
100%
33.73
2.48
USD
USD
46%
1:100