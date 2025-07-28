- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
717
Kârla kapanan işlemler:
555 (77.40%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (22.59%)
En iyi işlem:
253.30 USD
En kötü işlem:
-325.20 USD
Brüt kâr:
10 691.46 USD (647 272 pips)
Brüt zarar:
-8 061.96 USD (201 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (423.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 175.05 USD (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
72.14%
Maks. mevduat yükü:
84.52%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
458 (63.88%)
Satış işlemleri:
259 (36.12%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
19.26 USD
Ortalama zarar:
-49.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-935.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 434.10 USD (5)
Aylık büyüme:
181.05%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
259.89 USD
Maksimum:
1 922.84 USD (48.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.27% (1 922.84 USD)
Varlığa göre:
67.64% (570.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Gold
|697
|EURUSD
|6
|ETHUSD
|6
|BTCUSD
|5
|XAUUSD
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Gold
|2.4K
|EURUSD
|-40
|ETHUSD
|27
|BTCUSD
|193
|XAUUSD
|85
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Gold
|24K
|EURUSD
|-614
|ETHUSD
|6.1K
|BTCUSD
|400K
|XAUUSD
|17K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +253.30 USD
En kötü işlem: -325 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +423.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -935.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 99
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 5
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 13
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 22
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 26
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
GMI-Live08
|0.00 × 63
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
Exness-Real15
|0.00 × 80
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 10
When I'm not trading manually, the EA works.
This gold trading strategy uses the CCI indicator and EMA 21 and 50 to initiate, averaging, and close the trades.
I consistently withdraw and maintain the balance of USD 500 each month.
