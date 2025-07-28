SinyallerBölümler
PinaColada
Tony Franciscus Jans

PinaColada

Tony Franciscus Jans
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -32%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
717
Kârla kapanan işlemler:
555 (77.40%)
Zararla kapanan işlemler:
162 (22.59%)
En iyi işlem:
253.30 USD
En kötü işlem:
-325.20 USD
Brüt kâr:
10 691.46 USD (647 272 pips)
Brüt zarar:
-8 061.96 USD (201 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (423.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 175.05 USD (14)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
72.14%
Maks. mevduat yükü:
84.52%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
458 (63.88%)
Satış işlemleri:
259 (36.12%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
3.67 USD
Ortalama kâr:
19.26 USD
Ortalama zarar:
-49.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-935.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 434.10 USD (5)
Aylık büyüme:
181.05%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
259.89 USD
Maksimum:
1 922.84 USD (48.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.27% (1 922.84 USD)
Varlığa göre:
67.64% (570.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Gold 697
EURUSD 6
ETHUSD 6
BTCUSD 5
XAUUSD 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Gold 2.4K
EURUSD -40
ETHUSD 27
BTCUSD 193
XAUUSD 85
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Gold 24K
EURUSD -614
ETHUSD 6.1K
BTCUSD 400K
XAUUSD 17K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +253.30 USD
En kötü işlem: -325 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +423.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -935.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
TitanFX-Demo01
0.00 × 99
CapitalComBY-Real
0.00 × 5
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 8
Axi-US12-Live
0.00 × 13
OctaFX-Real10
0.00 × 16
TickmillEU-Live
0.00 × 22
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 26
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 63
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
Exness-Real15
0.00 × 80
Exness-Real25
0.00 × 22
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
When I'm not trading manually, the EA works.

This gold trading strategy uses the CCI indicator and EMA 21 and 50 to initiate, averaging, and close the trades.

I consistently withdraw and maintain the balance of USD 500 each month.
İnceleme yok
2025.10.08 05:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 07:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 19:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 10:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 00:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.13 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 18:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PinaColada
Ayda 30 USD
-32%
0
0
USD
688
USD
12
17%
717
77%
72%
1.32
3.67
USD
92%
1:500
