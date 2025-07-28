- Büyüme
İşlemler:
5 413
Kârla kapanan işlemler:
3 853 (71.18%)
Zararla kapanan işlemler:
1 560 (28.82%)
En iyi işlem:
1 020.00 BRL
En kötü işlem:
-1 210.00 BRL
Brüt kâr:
116 716.34 BRL (325 205 065 pips)
Brüt zarar:
-122 976.15 BRL (310 031 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (1 257.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 114.00 BRL (27)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.73%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
2 634 (48.66%)
Satış işlemleri:
2 779 (51.34%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-1.16 BRL
Ortalama kâr:
30.29 BRL
Ortalama zarar:
-78.83 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 830.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 895.00 BRL (8)
Aylık büyüme:
-3.30%
Yıllık tahmin:
-40.09%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 334.81 BRL
Maksimum:
12 976.00 BRL (6.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.21% (12 928.00 BRL)
Varlığa göre:
0.79% (1 591.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINQ25
|267
|WINV25
|231
|WINM25
|186
|PETR4
|6
|PRIO3
|2
|BOVA11
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINQ25
|-13K
|WINV25
|-18K
|WINM25
|-6.7K
|PETR4
|-117
|PRIO3
|7
|BOVA11
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINQ25
|-89K
|WINV25
|-72K
|WINM25
|-60K
|PETR4
|-43
|PRIO3
|10
|BOVA11
|-6
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 020.00 BRL
En kötü işlem: -1 210 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 257.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -1 830.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 45 USD
-3%
0
0
USD
USD
196K
BRL
BRL
22
99%
5 413
71%
100%
0.94
-1.16
BRL
BRL
6%
1:1