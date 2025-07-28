SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sinal EAs de teste
Rafael Gazzinelli

Sinal EAs de teste

Rafael Gazzinelli
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
XPMT5-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 413
Kârla kapanan işlemler:
3 853 (71.18%)
Zararla kapanan işlemler:
1 560 (28.82%)
En iyi işlem:
1 020.00 BRL
En kötü işlem:
-1 210.00 BRL
Brüt kâr:
116 716.34 BRL (325 205 065 pips)
Brüt zarar:
-122 976.15 BRL (310 031 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (1 257.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 114.00 BRL (27)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.73%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
2 634 (48.66%)
Satış işlemleri:
2 779 (51.34%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-1.16 BRL
Ortalama kâr:
30.29 BRL
Ortalama zarar:
-78.83 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 830.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 895.00 BRL (8)
Aylık büyüme:
-3.30%
Yıllık tahmin:
-40.09%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 334.81 BRL
Maksimum:
12 976.00 BRL (6.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.21% (12 928.00 BRL)
Varlığa göre:
0.79% (1 591.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ25 267
WINV25 231
WINM25 186
PETR4 6
PRIO3 2
BOVA11 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ25 -13K
WINV25 -18K
WINM25 -6.7K
PETR4 -117
PRIO3 7
BOVA11 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ25 -89K
WINV25 -72K
WINM25 -60K
PETR4 -43
PRIO3 10
BOVA11 -6
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 020.00 BRL
En kötü işlem: -1 210 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 257.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -1 830.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
5.15 × 275
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 21:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 19:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 18:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 22:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 22:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 21:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 20:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.84% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 18:35
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sinal EAs de teste
Ayda 45 USD
-3%
0
0
USD
196K
BRL
22
99%
5 413
71%
100%
0.94
-1.16
BRL
6%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.