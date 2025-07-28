SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Energon Capital
Agus Budijono

Energon Capital

Agus Budijono
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -20%
XMGlobal-Real 8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
211
Kârla kapanan işlemler:
109 (51.65%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (48.34%)
En iyi işlem:
16.99 USD
En kötü işlem:
-15.67 USD
Brüt kâr:
353.77 USD (353 588 pips)
Brüt zarar:
-364.98 USD (364 833 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (18.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.14 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
10.69%
Maks. mevduat yükü:
20.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
140 (66.35%)
Satış işlemleri:
71 (33.65%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
-3.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-29.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.43 USD (4)
Aylık büyüme:
-32.42%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.09 USD
Maksimum:
91.37 USD (74.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.35% (91.37 USD)
Varlığa göre:
32.25% (18.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100Cash 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100Cash -11
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100Cash -11K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.99 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +18.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 14:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 14:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 02:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 07:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 08:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 18:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 13:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 16:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Energon Capital
Ayda 30 USD
-20%
0
0
USD
45
USD
13
100%
211
51%
11%
0.96
-0.05
USD
74%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.