- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
724
Kârla kapanan işlemler:
459 (63.39%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (36.60%)
En iyi işlem:
116.45 USD
En kötü işlem:
-48.46 USD
Brüt kâr:
5 549.13 USD (1 563 198 pips)
Brüt zarar:
-3 477.39 USD (720 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (317.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
329.76 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
43.75%
Maks. mevduat yükü:
105.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
124
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.31
Alış işlemleri:
399 (55.11%)
Satış işlemleri:
325 (44.89%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
2.86 USD
Ortalama kâr:
12.09 USD
Ortalama zarar:
-13.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-78.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.20 USD (7)
Aylık büyüme:
206.81%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
480.74 USD (32.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.79% (480.39 USD)
Varlığa göre:
38.87% (1 255.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|DE40
|168
|USTEC
|158
|US30
|80
|UK100
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|478
|DE40
|1.1K
|USTEC
|407
|US30
|-22
|UK100
|146
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|44K
|DE40
|418K
|USTEC
|262K
|US30
|105K
|UK100
|15K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +116.45 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +317.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.18 × 6299
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
|
FusionMarkets-Live
|3.45 × 380
