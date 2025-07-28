SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / No Guts No Gain
Rasekh Amiri

No Guts No Gain

Rasekh Amiri
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 253%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
724
Kârla kapanan işlemler:
459 (63.39%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (36.60%)
En iyi işlem:
116.45 USD
En kötü işlem:
-48.46 USD
Brüt kâr:
5 549.13 USD (1 563 198 pips)
Brüt zarar:
-3 477.39 USD (720 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (317.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
329.76 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
43.75%
Maks. mevduat yükü:
105.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
124
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.31
Alış işlemleri:
399 (55.11%)
Satış işlemleri:
325 (44.89%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
2.86 USD
Ortalama kâr:
12.09 USD
Ortalama zarar:
-13.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-78.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-144.20 USD (7)
Aylık büyüme:
206.81%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
480.74 USD (32.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.79% (480.39 USD)
Varlığa göre:
38.87% (1 255.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 264
DE40 168
USTEC 158
US30 80
UK100 54
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 478
DE40 1.1K
USTEC 407
US30 -22
UK100 146
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 44K
DE40 418K
USTEC 262K
US30 105K
UK100 15K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +116.45 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +317.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
3.18 × 6299
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
FusionMarkets-Live
3.45 × 380
59 daha fazla...
Let's move on...
İnceleme yok
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 01:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 23:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 21:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 11:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 00:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
