- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
13 (41.93%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (58.06%)
En iyi işlem:
11.55 USD
En kötü işlem:
-8.57 USD
Brüt kâr:
57.79 USD (5 467 pips)
Brüt zarar:
-75.91 USD (7 011 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (22.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.59 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
66.43%
Maks. mevduat yükü:
1.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.28
Alış işlemleri:
20 (64.52%)
Satış işlemleri:
11 (35.48%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-0.58 USD
Ortalama kâr:
4.45 USD
Ortalama zarar:
-4.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-28.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.92 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.37 USD
Maksimum:
64.42 USD (12.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.46% (64.30 USD)
Varlığa göre:
3.43% (16.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|10
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|6
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|1
|EURUSD
|-4
|NZDUSD
|-14
|USDCAD
|-2
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|160
|EURUSD
|-273
|NZDUSD
|-1.3K
|USDCAD
|-273
|GBPUSD
|163
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.55 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +22.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 13
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 175
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.83 × 4360
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.86 × 4702
|
itexsys-Platform
|1.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 35
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 147
|
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|1.25 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
482
USD
USD
9
100%
31
41%
66%
0.76
-0.58
USD
USD
12%
1:500