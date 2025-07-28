- Büyüme
İşlemler:
1 963
Kârla kapanan işlemler:
1 442 (73.45%)
Zararla kapanan işlemler:
521 (26.54%)
En iyi işlem:
3 820.00 USD
En kötü işlem:
-730.14 USD
Brüt kâr:
27 125.17 USD (529 686 pips)
Brüt zarar:
-15 399.24 USD (546 060 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (86.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 340.17 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
63.48%
Maks. mevduat yükü:
28.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.85
Alış işlemleri:
1 298 (66.12%)
Satış işlemleri:
665 (33.88%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
5.97 USD
Ortalama kâr:
18.81 USD
Ortalama zarar:
-29.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-3 542.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 113.98 USD (10)
Aylık büyüme:
27.69%
Yıllık tahmin:
335.96%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 113.98 USD (19.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.60% (4 113.98 USD)
Varlığa göre:
63.53% (8 738.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1963
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 820.00 USD
En kötü işlem: -730 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +86.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 542.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ETOMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
📣 MIB Partner Recruitment: No capital required – just need a client file or Forex experience
🛠 Training system available – support to quickly build an IB team
🔥 Attractive revenue sharing policy
💳 Daily withdrawal commission – transparent transaction history
📞 Message to receive detailed information & cooperate now
Telegram: https://t.me/LouisHoangOfficial
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
144%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
24
90%
1 963
73%
63%
1.76
5.97
USD
USD
64%
1:500