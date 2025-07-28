SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mr louis no1
Duong Sy Hiep

Mr louis no1

Duong Sy Hiep
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 45%
SuperFin-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 462
Kârla kapanan işlemler:
3 268 (73.24%)
Zararla kapanan işlemler:
1 194 (26.76%)
En iyi işlem:
2 503.71 USD
En kötü işlem:
-1 758.28 USD
Brüt kâr:
77 623.30 USD (890 681 pips)
Brüt zarar:
-39 135.43 USD (949 037 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (97.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 316.61 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
94.28%
Maks. mevduat yükü:
21.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
546
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
14.21
Alış işlemleri:
2 223 (49.82%)
Satış işlemleri:
2 239 (50.18%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
8.63 USD
Ortalama kâr:
23.75 USD
Ortalama zarar:
-32.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-1 330.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 707.59 USD (21)
Aylık büyüme:
21.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.91 USD
Maksimum:
2 707.59 USD (2.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.64% (2 707.59 USD)
Varlığa göre:
18.74% (19 154.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4462
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -58K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 503.71 USD
En kötü işlem: -1 758 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +97.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 330.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SuperFin-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 14:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
