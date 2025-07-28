- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
341
Kârla kapanan işlemler:
320 (93.84%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (6.16%)
En iyi işlem:
16.15 USD
En kötü işlem:
-57.15 USD
Brüt kâr:
655.20 USD (761 947 pips)
Brüt zarar:
-215.92 USD (116 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (91.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.20 USD (52)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
49.73%
Maks. mevduat yükü:
5.63%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
4.65
Alış işlemleri:
223 (65.40%)
Satış işlemleri:
118 (34.60%)
Kâr faktörü:
3.03
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
2.05 USD
Ortalama zarar:
-10.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-78.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.95 USD (2)
Aylık büyüme:
16.37%
Yıllık tahmin:
198.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
94.40 USD (27.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.56% (57.15 USD)
Varlığa göre:
53.60% (597.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|268
|BTCUSD
|70
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|375
|BTCUSD
|63
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|33K
|BTCUSD
|612K
|EURUSD
|68
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.15 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +91.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok