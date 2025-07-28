SinyallerBölümler
Mukhiyardi

KHIYAR TMGM

Mukhiyardi
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 69%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
341
Kârla kapanan işlemler:
320 (93.84%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (6.16%)
En iyi işlem:
16.15 USD
En kötü işlem:
-57.15 USD
Brüt kâr:
655.20 USD (761 947 pips)
Brüt zarar:
-215.92 USD (116 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (91.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.20 USD (52)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
49.73%
Maks. mevduat yükü:
5.63%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
4.65
Alış işlemleri:
223 (65.40%)
Satış işlemleri:
118 (34.60%)
Kâr faktörü:
3.03
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
2.05 USD
Ortalama zarar:
-10.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-78.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.95 USD (2)
Aylık büyüme:
16.37%
Yıllık tahmin:
198.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
94.40 USD (27.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.56% (57.15 USD)
Varlığa göre:
53.60% (597.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 268
BTCUSD 70
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 375
BTCUSD 63
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 33K
BTCUSD 612K
EURUSD 68
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 13:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.28 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
