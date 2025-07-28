- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
422
Kârla kapanan işlemler:
321 (76.06%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (23.93%)
En iyi işlem:
28.56 USD
En kötü işlem:
-25.20 USD
Brüt kâr:
588.14 USD (4 240 775 pips)
Brüt zarar:
-426.76 USD (517 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (24.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.29 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
38.94%
Maks. mevduat yükü:
90.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.56
Alış işlemleri:
209 (49.53%)
Satış işlemleri:
213 (50.47%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
1.83 USD
Ortalama zarar:
-4.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.96 USD (2)
Aylık büyüme:
57.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.53 USD
Maksimum:
29.02 USD (15.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.24% (21.54 USD)
Varlığa göre:
38.87% (40.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|65
|BTCUSD
|54
|XAUUSD
|51
|USDJPY
|49
|EURUSD
|43
|GBPJPY
|34
|EURJPY
|23
|XAGUSD
|23
|EURNZD
|8
|DOGEUSD
|5
|XAUEUR
|4
|ETHUSD
|4
|EURAUD
|4
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|3
|LTCUSD
|2
|NZDUSD
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|49
|XAUUSD
|70
|USDJPY
|-27
|EURUSD
|16
|GBPJPY
|0
|EURJPY
|16
|XAGUSD
|53
|EURNZD
|-9
|DOGEUSD
|2
|XAUEUR
|25
|ETHUSD
|1
|EURAUD
|6
|NZDJPY
|-1
|AUDUSD
|1
|LTCUSD
|0
|NZDUSD
|0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.4K
|BTCUSD
|353K
|XAUUSD
|5.1K
|USDJPY
|-2.4K
|EURUSD
|1.9K
|GBPJPY
|1.7K
|EURJPY
|1.8K
|XAGUSD
|955
|EURNZD
|-1.5K
|DOGEUSD
|667
|XAUEUR
|2.2K
|ETHUSD
|-1K
|EURAUD
|609
|NZDJPY
|-150
|AUDUSD
|75
|LTCUSD
|-39
|NZDUSD
|26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.56 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
Darwinex-Live
|0.00 × 1
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
TickmillEU-Live
|0.14 × 14
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
AronGroups-Server
|0.57 × 7
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
itexsys-Platform
|0.75 × 4
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
ICMarkets-MT5
|0.83 × 6
Markets.com-Live
|1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
|1.16 × 182
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
VTMarkets-Live
|1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
Manual trade with help of indicator
İnceleme yok
