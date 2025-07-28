SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Jalwa 3
Varun Parkash

Jalwa 3

Varun Parkash
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
1 / 347 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 379%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
422
Kârla kapanan işlemler:
321 (76.06%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (23.93%)
En iyi işlem:
28.56 USD
En kötü işlem:
-25.20 USD
Brüt kâr:
588.14 USD (4 240 775 pips)
Brüt zarar:
-426.76 USD (517 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (24.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.29 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
38.94%
Maks. mevduat yükü:
90.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.56
Alış işlemleri:
209 (49.53%)
Satış işlemleri:
213 (50.47%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
1.83 USD
Ortalama zarar:
-4.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-6.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.96 USD (2)
Aylık büyüme:
57.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.53 USD
Maksimum:
29.02 USD (15.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.24% (21.54 USD)
Varlığa göre:
38.87% (40.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 65
BTCUSD 54
XAUUSD 51
USDJPY 49
EURUSD 43
GBPJPY 34
EURJPY 23
XAGUSD 23
EURNZD 8
DOGEUSD 5
XAUEUR 4
ETHUSD 4
EURAUD 4
NZDJPY 3
AUDUSD 3
LTCUSD 2
NZDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 22
BTCUSD 49
XAUUSD 70
USDJPY -27
EURUSD 16
GBPJPY 0
EURJPY 16
XAGUSD 53
EURNZD -9
DOGEUSD 2
XAUEUR 25
ETHUSD 1
EURAUD 6
NZDJPY -1
AUDUSD 1
LTCUSD 0
NZDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.4K
BTCUSD 353K
XAUUSD 5.1K
USDJPY -2.4K
EURUSD 1.9K
GBPJPY 1.7K
EURJPY 1.8K
XAGUSD 955
EURNZD -1.5K
DOGEUSD 667
XAUEUR 2.2K
ETHUSD -1K
EURAUD 609
NZDJPY -150
AUDUSD 75
LTCUSD -39
NZDUSD 26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.56 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.14 × 14
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
itexsys-Platform
0.75 × 4
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
ICMarkets-MT5
0.83 × 6
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.16 × 182
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
77 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Manual trade with help of indicator 
İnceleme yok
2025.09.23 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.23 09:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 13:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 11:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.05 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 14:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.04 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 13:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.30 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 10:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.30 10:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 07:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Jalwa 3
Ayda 30 USD
379%
1
347
USD
135
USD
10
0%
422
76%
39%
1.37
0.38
USD
47%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.