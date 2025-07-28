Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live 0.00 × 2 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.00 × 1 Valutrades-Live 0.50 × 2 GOMarketsMU-Live 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.15 × 13 PUPrime-Live 1.50 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 1.67 × 9 XM.COM-MT5 1.96 × 24 ICMarketsSC-MT5-2 2.32 × 395 ICMarketsSC-MT5-4 2.50 × 4 Darwinex-Live 2.57 × 49 ValutradesSeychelles-Live 3.00 × 2 RoboForex-ECN 4.39 × 64 FusionMarkets-Live 4.57 × 12185 VantageInternational-Live 4 5.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 TitanFX-MT5-01 6.29 × 7 TASS-Live 6.35 × 34 Tradestone-Real 6.99 × 529 GBEbrokers-LIVE 7.81 × 26 VolansTrade-Server 10.04 × 47 AMarkets-Real 14.29 × 28 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya