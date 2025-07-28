- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
199
Kârla kapanan işlemler:
136 (68.34%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (31.66%)
En iyi işlem:
1 152.66 USD
En kötü işlem:
-2 633.25 USD
Brüt kâr:
54 532.05 USD (487 747 pips)
Brüt zarar:
-28 475.75 USD (14 495 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (17 392.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 392.37 USD (34)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
21.29%
Maks. mevduat yükü:
23.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.74
Alış işlemleri:
91 (45.73%)
Satış işlemleri:
108 (54.27%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
130.94 USD
Ortalama kâr:
400.97 USD
Ortalama zarar:
-452.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-2 569.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 414.25 USD (3)
Aylık büyüme:
1.44%
Yıllık tahmin:
17.46%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 543.12 USD
Maksimum:
5 493.30 USD (33.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.51% (3 519.08 USD)
Varlığa göre:
10.49% (4 711.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|GBPUSD
|3
|US500
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|27K
|GBPUSD
|-60
|US500
|-181
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.3K
|GBPUSD
|-31
|US500
|-761
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 152.66 USD
En kötü işlem: -2 633 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17 392.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 569.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 13
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
XM.COM-MT5
|1.96 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.32 × 395
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.50 × 4
|
Darwinex-Live
|2.57 × 49
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|4.39 × 64
|
FusionMarkets-Live
|4.57 × 12185
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.29 × 7
|
TASS-Live
|6.35 × 34
|
Tradestone-Real
|6.99 × 529
|
GBEbrokers-LIVE
|7.81 × 26
|
VolansTrade-Server
|10.04 × 47
|
AMarkets-Real
|14.29 × 28
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-12%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
19
92%
199
68%
21%
1.91
130.94
USD
USD
82%
1:500