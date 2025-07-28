SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Growth
Lior Brandwein

Growth

Lior Brandwein
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
199
Kârla kapanan işlemler:
136 (68.34%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (31.66%)
En iyi işlem:
1 152.66 USD
En kötü işlem:
-2 633.25 USD
Brüt kâr:
54 532.05 USD (487 747 pips)
Brüt zarar:
-28 475.75 USD (14 495 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (17 392.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 392.37 USD (34)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
21.29%
Maks. mevduat yükü:
23.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.74
Alış işlemleri:
91 (45.73%)
Satış işlemleri:
108 (54.27%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
130.94 USD
Ortalama kâr:
400.97 USD
Ortalama zarar:
-452.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-2 569.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 414.25 USD (3)
Aylık büyüme:
1.44%
Yıllık tahmin:
17.46%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 543.12 USD
Maksimum:
5 493.30 USD (33.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.51% (3 519.08 USD)
Varlığa göre:
10.49% (4 711.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 186
GBPUSD 3
US500 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 27K
GBPUSD -60
US500 -181
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.3K
GBPUSD -31
US500 -761
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 152.66 USD
En kötü işlem: -2 633 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17 392.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 569.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.50 × 2
GOMarketsMU-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 13
PUPrime-Live
1.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.67 × 9
XM.COM-MT5
1.96 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
2.32 × 395
ICMarketsSC-MT5-4
2.50 × 4
Darwinex-Live
2.57 × 49
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 2
RoboForex-ECN
4.39 × 64
FusionMarkets-Live
4.57 × 12185
VantageInternational-Live 4
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.29 × 7
TASS-Live
6.35 × 34
Tradestone-Real
6.99 × 529
GBEbrokers-LIVE
7.81 × 26
VolansTrade-Server
10.04 × 47
AMarkets-Real
14.29 × 28
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.19 08:32
No swaps are charged
2025.08.19 08:32
No swaps are charged
2025.08.19 08:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 15:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 06:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 10:20
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Growth
Ayda 100 USD
-12%
0
0
USD
38K
USD
19
92%
199
68%
21%
1.91
130.94
USD
82%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.